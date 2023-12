Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Uno de los éxitos de Atresplayer es el formato 'Drag Race España', el cual ya cuenta con tres ediciones. Por ello, el grupo Atresmedia ha decidido llevar a cabo una temporada en la que participen algunas de las reinas que estuvieron en las anteriores entregas bajo el nombre 'Drag Race España: All Stars'. Sin embargo, para poder disfrutar de ella habrá que esperar a que empiece el 2024.

Supremme de Luxe, presentadora de 'Drag Race España'

Antes de que llegue el concurso al catálogo de la plataforma, Atresplayer ha decidido emitir el habitualen una edición cargada de nuevas reglas. Por otro lado, Atresmedia ha anunciado que este programa también llegará en el 2024, aunque

En 'Drag Race España: All Stars', Supremme de Luxe volverá a a coger las riendas del programa y no es la única persona que repite, ya que el jurado volverá a estar formado por los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi y la diseñadora Ana Locking. Además, cabe destacar que este programa producido por Atresmedia Televisión con la ayuda de Buendía Estudios, solo se podrá ver en España a través de Atresplayer, mientras que en el extranjero se podrá seguir mediante WOW Presents Plus.

La primera franquicia 'All Stars' del mundo

'RuPaul's Drag Race', la versión original en la que está basada 'Drag Race España', tiene una gran repercusión internacional, ya que el programa se ha llegado adaptar en países como Tailandia, Reino Unido, Alemania o Brasil. En cambio, dejando de lado la versión americana, la adaptación española va a ser la primera en el mundo que cree una edición 'All Stars'.