Steisy relata con más crudeza que nunca su pasado: "Fui violada, maltratada y secuestrada"

La historia de malos tratos de Steisy es conocida. La joven ha relatado en varias ocasiones que su primer novio hizo de su vida todo un infierno, pero hasta ahora nunca había contando con tanta crudeza lo que vivió durante esos años. Lo ha hecho a través de una publicación en redes sociales, en la que ha expuesto lo que tuvo que soportar durante la tormentosa relación: "He sido maltratada, violada y secuestrada."

Steisy, en una imagen de Instagram

Estas Unas palabras vienen a razón de todas las críticas que está recibiendo por su relación con su actual pareja, Pablo García Pisa, que la acusan de estar con él por interés. "En qué cabeza cabe que una mujer que ha recibido palizas hasta en el carnet de identidad busca algo que no sea el amor en una pareja", se preguntaba la exconcusante de 'Supervivientes', que lanzaba un mensaje muy claro para todos aquellos que han cuestionado la relación: "No todo vale en las redes sociales".

Durante su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa', Steisy reveló que había sufrido malos tratos por parte de su primera pareja. Desde ese momento, han sido varias las veces que la joven ha intentado ayudar a otras personas que estén o hayan pasado por esa misma situación contando su historia, pero nunca había hablado tan explícitamente de secuestro o violación, aunque sí reconoció que al irse a vivir con él era habitual que la dejara encerrada en casa. La joven ha decidido dar este paso cansada de todos los comentarios y así lo ha dejado claro en el final de su mensaje: "Cuento esto, que podría hacerlo cobrando, porque ya está bien".

La respuesta de Pablo García

Su pareja también ha querido aportar su granito de arena a este intento de acabar con las críticas: "He llegado a una reflexión: si yo tengo más dinero que ella, entonces ella buscaba un braguetazo y está conmigo por interés; si ella tiene más dinero que yo, entonces estoy con ella por interés; si tenemos el mismo dinero, entonces busco la fama (interés de nuevo)". Así las cosas, Pablo García deja claro que siempre habrá críticas, pero que él empezará a hacer oídos sordos: "En resumidas cuentas, para toda esa gente amargada que se cree que no existen relaciones reales y todo el mundo se mueve por interés: me dais lástima".