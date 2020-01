La dura confesión de un participante de 'First dates': "Sufrí bullying y me sentía muy solo"

Desgraciadamente no son pocos los casos de bullying que encontramos en todo el mundo y es que aunque parezca mentira, sigue habiendo personas que rechazan a otras, que les maltrataran física y psicológicamente y que les dinamitan por completo su autoestima. Eso es precisamente lo que contó Juan, un participante de 'First dates' que este jueves 16 de enero confesó en Cuatro lo mal que lo pasó en su infancia. En una cita con Leire, este logró la comodidad y confianza suficientes como para relatar el que ha sido sin duda uno de los episodios más dramáticos de toda su vida.

Juan, en 'First dates'

"Oviedo fue la ciudad que me abrió las puertas", empezó contando, para después relatar la razón del cambio que vivió en ese lugar: "Antiguamente yo estaba más solo, en Oviedo sí me empecé a abrir, a ser como era yo, a hacer amigos (...) en la ESO yo sufrí bullying, me sentía muy solo, lo estaba todo el día". De esta forma, Juan decidió abrirse en canal y contar lo mal que lo pasó en su infancia. "Sufrí bullying en primaria, ahí empecé a sentirme solo, me daban siempre de lado, pero todo empeoró en la ESO".

Pese a sus intentos de ser uno más del grupo, de integrarse, nadie se lo puso nada fácil. "Me intentaba unir a un grupo y me llamaban 'acoplao', lo hicieron en mi infancia y en la ESO. Solo tenía a mi familia como apoyo", siguió contando el chico, para después relatar un episodio que sin duda ejemplifica lo que sufrió: "Fui a Bilbao cuando era un chiquillo, fui con los de mi clase a ver un museo ahí y tuve que comer con las profes en un restaurante porque mis compañeros me dejaron solo". Pese a ello, tiene claro que eso es "pasado pisado, está pasando ya" y es que su entrada a la universidad hizo que todo cambiase: "El primer día que llegué Oviedo conocí ya a dos personas que me invitaron a comer (...) allí me iban presentando a uno y otro, allí pude ser yo".

Un triste final de cita

Leire no pudo evitar emocionarse durante este duro relato y es que, tal y como le reconoció, "soy muy empática". Pese a este feeling inicial, estaba claro que nos encontrábamos con dos personas opuestas ya que él era tranquilo, ordenado y tímido y ella era mucho más abierta, alocada y despreocupada. Por ello, en el momento de la decisión final, ella confesó que se había sentido muy cómoda y que quería volver a verle, pero como amigo. En cambio, el chico sí había querido tener una segunda cita, algo que parece que por ahora no sucederá. Lo que sí parecía claro es que, aunque amor no ha surgido, una bonita amistad sí está por venir.