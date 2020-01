Una pareja engaña a 'First Dates' al fingir estar solteros para irse gratis de crucero

El lunes 13 de enero, arrancó en Cuatro la emisión de 'First Dates Crucero', el programa especial del dating show de la cadena de Mediaset en el que varios participantes se embarcaban en un crucero con el objetivo de conocer a su alma gemela. Un estreno en el que destacó la gran química entre Jero y Adriana, ambos nudistas, que acabaron protagonizando el primer "edredoning" del formato. Sin embargo, se acabó descubriendo que ambos "solteros" eran en realidad una pareja casada desde hacía muchos años.

Jero y Adriana durante su paso por 'First Dates Crucero'

Ambos jubilados de 67 años, se presentaron al programa después de que Jero asegurase haberse enamorado de Adriana en una playa nudista de La Palma cuatro años atrás, durante las vacaciones. Por esa razón, el comensal pidió a 'First Dates' que organizara una cita con su supuesto "amor platónico" del que aparentemente no sabía ni su nombre y que resultó ir sobre ruedas, para deleite de algunos fans de 'First Dates', en un encuentro que tuvo jacuzzi incluido.

Sin embargo, la "cita" entre Jero y Adriana revolucionó especialmente la localidad de Tazacorte, de la isla de La Palma, donde residía la pareja, que llevaría casada "desde hace años". "Aquí todo el mundo estaba flipando, los grupos de Whatsapp echaban humo cuando los vimos aparecer en televisión", declaró una vecina anónima en La Vanguardia, que de hecho confirmó haber acudido a la boda de Jero y Adriana. Un enlace que, según desveló, tuvo lugar en la playa de El Volcán y que contó con la alcaldesa, Carmen Acosta, oficiando la ceremonia.

"¡Una pareja nos la ha colado!"

Ante la información acerca de los comensales "solteros" que habían participado en la grabación de 'First Dates Crucero', la productora Warner Bros. ITVP España decidió publicar un breve comunicado en redes, donde confirmaron el engaño de Jero y Adriana. "Después de más de 5.200 citas... ¡una pareja nos la ha colado! Rezumaban amor pero resulta que venía de lejos. Troleo en toda regla", publicó la cuenta oficial de la productora a través de Twitter. "Embusteros del mundo, no nos estropeéis un programa tan bonito, que os vigilamos", recogió el tuit, antes de concluir asegurando que "seguiremos creyendo en los solteros de 'First Dates' y... ¡en el amor!". Un troleo por el que la pareja acabó disfrutando de un crucero e incluso una suite de lujo y que ambos habían negado ante Warner Bros, tal y como comunicó la productora a La Vanguardia horas antes de lanzar su mensaje en Twitter.