La dura estancia de Matías Prats en un internado: "Había castigo físico y te soltaban dos tortas por nada"

Matías Prats, presentador del informativo de 'Antena 3 noticias Fin de semana' junto a Mónica Carrillo, ha dado una entrevista a Iñaki López en 'laSexta noche', donde ha hablado sobre algunos temas de su vida personal, como su infancia y su "dura" etapa en un internado de Antequera. "Había castigo físico y te soltaban dos tortas por menos de nada", ha recordado el periodista.

Matías Prats, en 'laSexta Noche'

El ganador del Premio Iris 2019 a trayectoria profesional ha reconocido que durante su niñez, adolescencia y juventud era un chico "disperso", pero no "díscolo". "Me gustaba mucho la lectura, pero no los libros de texto", ha añadido Prats, además de admitir que normalmente suspendía varias asignaturas y tenía que acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Fue su fama de mal estudiante la que hizo que sus padres decidieran enviarlo a un internado en Antequera durante un verano, el que el comunicador recuerda como un centro "rígido, poco flexible y bastante duro", en el que había castigo físico a los alumnos. "No tiene nada que ver cómo se instruía a los chavales repetidores y malos alumnos que éramos los que aterrizábamos por allí a los que van ahora, que seguramente serán ejemplares", ha explicado Prats.

Recuerdo amargo

El presentador de 'Antena 3 Noticias' ha explicado que él solo recibió un castigo físico en una ocasión, cuando estaba jugando de noche en los dormitorios llenos de literas junto a un compañero. "No la vi llegar. Me dejó dos o tres dedos señalados", ha contado Prats, añadiendo que "afortunadamente fue la única experiencia negativa" que tuvo en ese sentido.