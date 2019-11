Matías Prats recibe el Premio Iris a su trayectoria de manos de su hijo: "Esto no es hereditario"

La noche del lunes 18 de noviembre, la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión celebró la gala de los Premios Iris 2019, desde el Nuevo Teatro Alcalá, presentada por Inés Ballester y Jota Abril. Una cita en la que se desvelaron los premiados en las distintas categorías, además de que se entregaron galardones previamente anunciados, como el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida, otorgado en esta edición a Matías Prats.

Matías Prats Jr. y Matías Prats en la ceremonia de los Premios Iris 2019

Previa a la intervención del conocido presentador de Antena 3, sus compañeros de 'Antena 3 noticias', Vicente Vallés y Mónica Carrillo, le dedicaron algunas palabras con las que no solo repasaron su trayectoria profesionales, destacando momentos en los que Prats estuvo presente, como en los atentados del 11-S en Nueva York o el entierro y la exhumación de Franco, sino que también alabaron su dedicación y compañerismo. "Si tuviéramos que decir todos los premios que ha conseguido, necesitaríamos otra gala para él", bromeó Carrillo.

"Ha estado en todos los momentos clave que todos mantenemos en la memoria", destacó la periodista. "Es un gran compañero, un gran profesional y sobre todo un gran maestro", añadió por su parte Vallés, antes de dar paso a Prats, quien recibió el que ya era el noveno Premio Iris en manos de su hijo, Matías Prats Jr. "Tenemos comprobado que, siempre, en este premio, se aplaude más. Sobre todo si el que sale está jubilado, porque deja una vacante", bromeó el galardonado, ante lo mucho que estaban durando los aplausos.

"La televisión tiene nombre de mujer"

"Este premio se lo entregaste tú al abuelo hace 20 años. Hoy me toca a mí entregártelo con mucho orgullo. Y si la gente te quiere tanto, será por algo. Enhorabuena", declaró Matías Prats Jr, antes de entregar el galardón a su padre. "Matías, a pesar de lo que parezca, ese premio no es hereditario", bromeó el galardonado, antes de destacar que "una vez más, sois muy generosos conmigo". "Al final voy a pensar que tengo buena prensa", declaró el periodista, quien recordó algunos de sus momentos de actualidad y tuvo muy presente a su padre. "Para mí la televisión tiene nombre de mujer. Cuántas ilustres compañeras me han permitido compartir con ellas micrófono y cámara", añadió Prats, quien les dedicó el premio antes de nombrar a algunas de sus compañeras, como Susanna Griso, Mónica Carrillo o Ana Blanco, quien recibió el galardón en la edición anterior.