'Dónde estabas entonces' recuerda el fatídico 11-S con un emotivo homenaje a Ricardo Ortega

El 11 de septiembre de 2001, la historia de Estados Unidos y del mundo enteró cambió para siempre. Ese fue el fatídico día en el que dos aviones impactaron contra las conocidas Torres Gemelas, en Nueva York. Un duro atentado por el que murieron 2.983 personas y que dio paso a una fuerte guerra entre EEUU y el gobierno de los talibanes en Afganistán. Todos recordamos ese día, la mayoría tenemos en mente cómo vivimos esa impactante noticia que no dejó a nadie indiferente, que nos tocó a todos. Pocas veces hemos vivido un hecho tan trágico, dramático y duro como ese.

Ana Pastor y Matías Prats

De ello quisieron hablar Ana Pastor y su equipo en el estreno de la nueva temporada de 'Dónde estabas entonces' el martes 21 de enero en laSexta. El espacio abordó los sucesos que marcaron el 2001 y evidentemente, este fue el más destacado, a la vez que terrible y cruel. Para hacerlo, el espacio quiso contar con Matías Prats, el periodista que presentó el informativo de Antena 3 en el que se narró en directo todo lo sucedido. 'Dónde estabas entonces' recreó ese inicio del informativo y lo hizo rindiendo homenaje al fallecido periodista Ricardo Ortega, que vivió en Nueva York los atentados.

El momento más emotivo

"Desde Nueva York nos llega una información de última hora. Al parecer una avioneta acaba de estrellarse contra una de las conocidas Torres Gemelas. Vamos a conectar en directo con Ricardo Ortega", empieza diciendo Prats desde un plató ficticio. En ese momento, se unen realidad y ficción y es que escuchamos la voz real de Ortega realizando esa conexión en 2001, informando del drama que se estaba viviendo en Estados Unidos. Volvemos a escuchar a Ortega tras muchos años sin hacerlo, siendo este uno de los momentos más especiales de 'Dónde estabas entonces'. Porque el periodista murió de dos tiros en Haití años después. Pero es ahora cuando le volvemos a tener presente, le volvemos a ver y escuchar, volvemos a comprobar lo gran profesional que en su día fue y lo duro que fue su trabajo siempre.

Bolívar Arellano en 'Dónde estabas entonces'

Un testimonio único

Pero más allá de este momento, 'Dónde estabas entonces' contó también con el testimonio de Bolívar Arellano, un fotógrafo del New York Post que sobrevivió a los atentados y que contó lo duro que fue estar dentro de esa masacre. "Me dijeron que una avioneta pequeña había chocado contra una torre y que tenía que ir a hacer fotografías (...) llegué en doce minutos y lo primero que hice fue mirar y sorprenderme que una avioneta hubiese atravesado toda la torre (...) entonces vi que los dos edificios ya estaban quemándose y la gente gritaba que había más aviones chocando en otros lugares de Estados Unidos (...) yo pensaba: ¡Están delirando! ¿Quién diablos va a atacar a Estados Unidos de esta forma?".

A medida que los minutos avanzaron, Bolívar Arellano fue consciente de lo que estaba sucediendo, de la magnitud de los atentados y no, no fue fácil resistir, y es que tal y como confiesa, no lo pasó nada bien, pese a lo que muchos pudiesen pensar. "La gente se piensa que nosotros los periodistas somos fuertes, pero no saben que lloramos igual que cualquier solo que aparentamos ser fuertes y tenemos que hacer nuestro trabajo", le contó a Ana Pastor, antes de contar lo duro que fue ver "a gente lanzándose, impotente, a personas llorando, viendo que no podían hacer nada" y de vivir como ambas torres se derrumbaron justo a su lado. "Pensé que de allí no salía", concluyó, totalmente emocionado por lo que vivió ese maldito 11 de septiembre de 2001.