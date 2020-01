El tenso encuentro de Susanna Griso y Rosa María Mateo en sus inicios en Antena 3: "Estaba muy enfadada"

Tras años consolidada en las mañanas como presentadora de 'Espejo público', Susanna Griso visitó 'El hormiguero' junto a Matías Prats para recordar sus inicios en los informativos de la misma cadena. Una época que rememora con mucho cariño, pero de la que también destacó algún sobresalto a su paso por el programa de Pablo Motos el pasado jueves 23 de enero.

Susanna Griso, en 'El hormiguero'

Cuando fichó por Antena 3, los responsables de la cadena privada no querían decirle quién sería su acompañante en la mesa. "Yo les llamaba y les decía: 'me lo tenéis que decir o no voy a Madrid", aseguró la presentadora. "Al final me dijeron que era Matías, pero no pude decir nada, me pasé callada 15 días", recuerda sobre un fichaje, el de Prats desde Televisión Española, donde llevaba 23 años, que llevaban "muy en secreto". "Muy en secreto porque no queríamos que te echase para atrás", bromeó su compañero.

Griso definió su entrada en Antena 3 como "apoteósica". Nada más llegar la enviaron al despacho del director de informativos, que por entonces era Ernesto Sáenz de Buruaga. "Allí estaba Rosa María Mateo, que estaba muy enfadada porque sabía que la sacaban del fin de semana pero no cuál era exactamente su destino", recordó Griso sobre ese tenso primer encuentro. "Estaba echando pestes y me dijo: '¿tú quién eres?'", a lo que Susanna respondió: "Yo soy la nueva". La actual administradora única de RTVE acabaría pasando a la madrugada.

"No tenían gracia"

No faltaron las referencias a los célebres chistes de Matías Prats durante los informativos. "Ella es muy agradable, una muy buena profesional. Siempre que me salía del guion, yo sabía que iba a responder de la misma manera: poniendo cara de asombro", explicó Prats entre risas. Matías dijo que su compañera era "muy sensible , pero también muy despistada", a lo que Griso respondió con un zasca: "Perdona, los entendía perfectamente, pero es que no tenían gracia".