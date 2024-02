El duro enganchón entre dos tertulianos de 'El golazo de Gol' por Vinícius: "¿Que no te toque qué?"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El 2 de marzo, el Real Madrid viaja hasta Mestalla para disputar su partido de liga contra el Valencia Club de Fútbol. Sin embargo, no será un partido como cualquier otro, ya que supone la vuelta del equipo madrileño a la ciudad valenciana nueve meses después de que algunos aficionados ches le profirieran insultos racistas a Vinícius Júnior. Todo esto generó una gran polémica que acabó en los juzgados y que puso el foco mediático en este problema del fútbol.

Dani Senabre y Fernando Burgos en 'El golazo de Gol'

Con motivo del partido que se va a celebrar a principios de marzo, un medio valenciano especializado en fútbol ha anunciado que la grada de animación de Mestalla va hacer este cántico en el encuentro contra el Real Madrid.

Esta publicación la ha recogido el programa de 'El golazo de Gol' para debatir si el club madrileño debería proteger a su jugador y dejarle sin disputar el partido. En un momento de la emisión, el colaborador Fernando Burgos ha criticado diversas portadas de Superdeporte y ataques verbales al extremo del Real Madrid, incluyendo una alusión al insulto de "cretino" empleado previamente por su compañero Dani Senabre. Tras ese detonante, el periodista catalán ha estallado de forma abrupta: "No me toques los cojones porque tengo para ti también, eh Burgos". "¿Que no te toque qué?", ha preguntado cabreado el tertuliano.

Manolo Lama acaba con el enfrentamiento

"Es ridículo que un personaje como tú vaya hablando en las tertulias de calentar el partido. (...) Estás cada semana calentando, cada semana insultando y cada semana faltando al respeto", ha respondido de forma contundente Dani Senabre. Por su parte, Fernando Burgos no se ha podido callar y ha insultado a su compañero de Gol Play: "El que falta el respeto eres tú que eres tonto. Que te lo digo a la cara, tonto, que eres tonto. Eres un imbécil. (...) Que tío más tonto". Al ver este duro enfrentamiento, Manolo Lama ha decidido rebajar la tensión dando paso a otro tertuliano: "Fuera los dos".