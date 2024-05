Por Alejandro Burrueco Marín |

Eduardo Navarrete nunca pasa de puntillas por el programa de Pablo Motos. El diseñador acudió a 'El hormiguero' para presentar su nuevo libro, 'Cabaret y vestidos de escándalo', y entre hablar de cirugía y cirugía acabó contando una anécdota con Rosario Flores que incluyó el desnudo de su trasero.

Eduardo Navarrete enseña el culo en 'El hormiguero'Atresmedia

Así conoció a Rosario Flores

En su anterior visita al programa de Trancas y Barrancas, Navarrete habló largo y tendido de sus operaciones estéticas, e. En esta ocasión no iba a ser menos. Esta vez aseguró haber vivido una "Operación Hormiguero" para acudir al programa: "Me he rehecho la nariz, que duele un montón (...) lo poquito que me quedaba de mi padre". A esta le sumó la masculinización facial y el retoque de la boca: "".

Entre retoque y retoque, el que fuera concursante de 'Maestros de la costura' aprovechó para contar su anécdota con Rosario Flores. Según relató, el día que conoció a la cantante en casa de Pepón Nieto, le enseñó su trasero para mostrarle los resultados de sus operaciones. Para sorpresa de todos, mientras contaba la anécdota, se levantaba para enseñárselo también a los espectadores del programa.

"A Rosario le enseño el culo y todo queda ahí", comenta Navarrete. "Y al día siguiente por la mañana me meto en la ducha, me miro en el espejo y digo: 'hay que ver la poca vergüenza que tienes que le enseñaste el culo a Rosario nada más conocerla. No tienes vergüenza'". Al mirarse en el espejo el diseñador se dio cuenta de que tenía "cinco moretones del fin de semana anterior", a lo que Pablo Motos se interesó por cuál era la razón. "Que me caí por la Rambla para abajo. ¿De qué va a ser, Pablo?", bromeaba Navarrete.