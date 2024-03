Por Beatriz Prieto |

Con la décima edición de 'Got Talent España' confirmada desde hace meses, el programa de Telecinco enfrenta ahora una importante baja en su equipo: la de Edurne, jurado del formato desde que arrancó su emisión en febrero de 2016. Una triste noticia para los fans del concurso, que ha confirmado la propia artista a través de las redes la noche del martes 12 de marzo.

Edurne junto a sus compañeros de 'Got Talent España 9'

"Hoy os vengo a contar algo importante para mí", anunciaba Edurne, junto a varias imágenes de sus nueve ediciones como parte del jurado de 'Got Talent España', que habían dado lugar a años "inolvidables". "disfrutando del talento y la magia", confirmaba la artista, para quien esta decisión había sido "difícil de tomar porque este programa ha sido para mí".

"Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia", declaró Edurne, después de señalar lo mucho que "he aprendido y he crecido como profesional y como persona", además de todo lo que había sentido a lo largo de nueve ediciones, más la reciente versión de "La batalla de los jueces". Asimismo, la cantante también tuvo palabras para sus compañeros ante las cámaras: "Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita".

"He dado todo lo que podía dar"

"Me llevo un trocito de cada uno de ellos", aseguró Edurne, sobre todos aquellos que la habían acompañado estos años, antes de centrarse en su más inseparable compañero, Risto Mejide, quien había estado en el programa desde el comienzo, al igual que ella. "No se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero", dedicó la ahora exjueza.

Edurne procedió entonces a desvelar el motivo de su inesperada baja del formato: "Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco". "Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música", se sinceró la artista. A pesar de todo, la madrileña dejó claro que "llevaré siempre en el corazón a 'Got Talent'", en una publicación en la que recibió numerosos comentarios de cariño tanto de compañeros como Mejide o Eva Isanta, como de concursantes con los que había tenido ocasión de compartir la experiencia.