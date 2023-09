Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El lunes 11 de septiembre ha sido el estreno de la primera edición de 'El conquistador' en RTVE. Este reality es la adaptación del programa vasco 'El conquistador del fin del mundo'. El concurso cuenta con el exfutbolista del Athletic Club, Patxi Salinas, como capitán de uno de los tres equipos, más concretamente del grupo azul. Para Salinas no es la primera vez que participa en este reality ya que también estuvo en la edición vasca del 2016.

Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva en 'El Conquistador'

Raquel Sánchez Silva son los presentadores que están al frente de este formato.. En esta prueba los capitanes se situaban en una plataforma en la que esperaban la llegada de su equipo. "En ese momento, debéis elegir a alguien para que junto a vosotros termine la prueba", ha comentado el presentador a los tres líderes de los grupos. El final de la prueba consistía en subir una red de 30 metros.

El exfutbolista iba ganando la prueba, pero como no había entendido bien al presentador, finalmente ha finalizado en el último lugar. Patxi Salinas se ha quejado a la organización: "La prueba a nosotros, a mí por lo menos, no me lo habéis explicado bien". Además, el capitán ha acusado al programa de ocultar información, ya que él pensaba que solo un compañero podía acompañarle en la subida final. El presentador tampoco se ha quedado callado y ha respondido a Salinas: "Hay que saber interpretar y cuando es blanco y en botella, pues es blanco y en botella".

Patxi Salinas contra Julián Iantzi y Raquel Sánchez Silva

Tras la contestación de Julián Iantzi, Patxi Salinas, con un más que notable cabreo, ha insistido: "Las normas son las normas y si el primer día las incumplimos, las vamos a incumplir todos". Raquel Sánchez Silva también ha querido ser partícipe de la conversación, comentando que los únicos que no han finalizado la prueba han sido ellos, el equipo azul. El exjugador de fútbol ha rebatido a la presentadora al afirmar que ellos no habían incumplido ninguna norma e Iantzi ha terminado con la conversación sentenciando que "los únicos culpables" han sido ellos mismos por no saber trabajar en equipo.