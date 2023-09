Por Beatriz Prieto |

'El conquistador' inició su andadura la noche del lunes 11 de septiembre, en La 1, poniendo a prueba a sus treinta y tres concursantes desde el primer minuto. Para ello, todos tuvieron que saltar desde la altura de un quinto piso, momento en el que, además de alguna herida, Perla Alí Mendoza sufrió una mala caída por la que tuvo que ser atendida por el equipo médico.

Perla llora ante la visita de Julian Iantzi en el adelanto del próximo programa de 'El conquistador'

Quince metros bastaron para que, hasta el punto de que incluso una de ellas se hizo sangre en la boca. Sin embargo, ninguno sufrió tanto como Perla,, entre los que se escucharon algunas exclamaciones de dolor. A pesar de que la marbellí continuó con la prueba con sus compañeras, durante la escalada las cosas comenzaron a torcerse y

"¡Te lo juro, que tengo esto roto, tía!", se lamentaba la concursante, que finalmente tuvo que ser atendida por el equipo médico del programa. En las imágenes, Perla apenas pudo contener gritos de dolor durante la exploración, en la zona del pecho, la cual, en palabras de la marbellí, "me cruje". "Lloro de puta impotencia. ¡No, tío, no, no! ¡Yo quería estar ahí con mis niñas!", se lamentaba Perla, quien manifestó que "no quería caer mal", al igual que "no quería ser una lesionada" durante su traslado a un centro médico.

Tras los saltos, Perla está dolorida pero... ¿Qué crees que pasará con Perla? #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/aN4Nxui9w3 — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 11, 2023

¿Tendrá que abandonar la aventura?

En medio de la alegría por su victoria, sus compañeras de equipo por fin preguntaron por el estado de Perla: "Está en el hospital. Está bien, tiene un golpe. Están haciéndole las pruebas que hay que hacer". "Vamos a dejar a los médicos que hagan su trabajo, que para eso están. Estamos tranquilos y vosotras, estad tranquilas", remató Julian Iantzi, al informar a los concursantes.

De hecho, el programa mostró parte del procedimiento que se estaba llevando a cabo con Perla, quien quiso saber si su equipo había ganado. Asimismo, aunque el programa dejó en el aire si la marbellí podría o no seguir con la experiencia, las breves imágenes del adelanto del segundo programa no presagiaban nada bueno, puesto que se veía a Perla llorando ante la visita del presentador en el hospital. "Yo no me quiero ir", lloraba entonces la concursante.