Televisión Española está creando gran expectación con 'El conquistador', su gran formato para esta nueva temporada donde los concursantes vivirán una experiencia extrema cargada de riesgo y donde la supervivencia será clave. Serán 33 los aventureros que se atreven a vivir este reality y, para ir abriendo boca, ya nos han presentado al primero de ellos.

Se trata de Polvillo, nacido en Sevilla hace 21 años y cuyo nombre real es Jaime. Es barrendero y humorista y tiene claro lo que quiere dentro del programa: "Solamente pido que me traigan tíos buenos". Promete a la audiencia que no nos va a defraudar porque tiene muy claro a lo que viene: "Yo me voy a enfrentar a todo, me voy a volver loca, si me tengo que pelear me voy a pelear... ¡te arrastro! No me toques lo que me tienes que tocar porque te arrastro"..

Polvillo reconoce estar "muy motivada y muy ilusionada de vivir esta experiencia" y cuenta que no va a soportar "a las personas que no sepan vivir esta aventura. Yo no soy fuerte, yo estoy loca y aquí estoy concursando. Estoy ya que me den la mochila que me voy". Tiene claras sus reglas para que nadie le pase por encima: "Tú me nominas, te arrastro. Yo te quito la peluca. Nomíname tranquila, que yo te nominaré pero no con un punto sino con cinco. Te arrastro".

Por último, ha opinado sobre los presentadores. Julian Iantzi le "va a comer el pie izquierdo" porque "se cree el hermano mayor" y que "está en un colegio y es el profesor de todo el mundo". Pero por Raquel Sánchez Silva siente todo lo contrario: "¡La amo!".