Por Joan Centelles Martínez

El famoso streamer Plex se estrenaba esta semana como colaborador de la nueva temporada de 'El hormiguero' poniéndose a prueba con un claustrofóbico reto: pasar 48 horas enterrado bajo tierra. Coincidiendo con la visita de Javier Cámara al espacio de Pablo Motos, Plex fue soterrado en directo durante el programa de este martes 10 y tenía que aguantar hasta el jueves 11, en el que el programa recibía la visita de Lamine Yamal.

Plex en el momento que fue enterrado

Durante su reto,, donde podía hablar con sus seguidores, e iba interactuando con Motos en algunas conexiones que hacían. Durante el programa de este miércoles,. También, que tras pasar 24 horas enterrado había perdido la noción del tiempo.

Dos días después de comenzar el reto, tocaba desenterrarle. Con pala en mano, Pablo Motos sacaba el último montón de tierra que tapaba el ataúd y el streamer salía entre aplausos y vítores. "¡Plex lo ha conseguido!", exclamaba el presentador mientras lo saludaba después de dos días. "Estoy hasta mareado. ¿Huelo mal?", fueron las primeras palabras que pronunció el streamer nada más salir. "El aburrimiento es jodido, te lleva a hacer cosas que de normal no harías. He perdido el sentido de que si lo que estaba pensando lo estaba diciendo o solo estaba en mi mente", reconocía sobre la traumática experiencia.

"Me apetecía mucho ver TikTok"

"Hasta las 24 horas estaba bien, pero a partir de ahí no. Una semana más aquí y salgo loco", contó, expresando que la gran duración del reto le había superado. Cuando Trancas le preguntó qué era lo que más había echado de menos durante estos dos días enterrado, el streamer reconoció: "Me apetecía mucho ver TikTok, la verdad", bromeaba. "Y también ducharme y verme de pie. Cosas básicas". Tras esto, Motos le preguntó con una sonrisa: "¿El próximo reto lo hacemos al aire libre?", a lo que el colaborador le contestó pidiéndole simplemente una cosa: "Que no sea largo".