El martes 10 de septiembre, 'El hormiguero' vivió el debut del youtuber Daniel Alonso, más conocido como Plex o YoSoyPlex, cuyo fichaje ya se dio anunció a finales de agosto. El zamorano tendrá, a partir de ahora, una sección de retos extremos que inauguró por todo lo alto: Plex acabó enterrado bajo tierra, en un amplio ataúd, del que lo sacarán en el programa del jueves 12 de septiembre, durante la visita de Lamine Yamal.

El equipo de 'El hormiguero' entierra a Plex en directo

Lo que al principio iba a ser un reto de veinticuatro horas, como confesó el propio Plex,, dado que "me gusta poner mi cuerpo en distintas situaciones". El youtuber pasaría dicho tiempo con cámaras emitiendo en directo en todo momento en su canal de Youtube, mientras él permanecía enterrado a dos metros de profundidad bajo ocho toneladas de arena., aclaró Pablo Motos , quien se quedó con el móvil de su colaborador.

De hecho, Plex pasará estos dos días sin ningún aparato electrónico, aparte de las cámaras que lo acompañan, y se alimentará a base de comida deshidratada, frutos secos y barritas, como explicaron en el programa. "Hay un váter portátil que espero no tener que utilizar", deseó el youtuber quien, a la hora de mear, deberá tocar una campana para que no le enfoquen. "En caso de que hubiese cualquier emergencia, él lo comunica a través de un walkie y lo sacamos", añadió Motos, quien recalcó que tendrían que "estar día y noche con él", tarea que recaía en sus amigos y en el equipo de 'El hormiguero'.

¿Aguantará hasta el final?

Antes de meterse en el ataúd, Plex reconoció ser "una persona que primero actúa y luego piensa" y, aunque estaba al tanto del reto desde hacía semanas, no lo había considerado seriamente hasta que se aproximaba el día señalado. "Me raya sobre todo el no saber qué hora será ni cuánto me queda", admitió el zamorano. Plex añadió que "no sé si soy claustrofóbico o no", lo que dio pie a alguna broma sobre su curiosa forma de descubrirlo, antes de meterse en el ataúd.

"Está muy bien el show, tu canal, las visitas, que hagamos un espectáculo diferente y nos la juguemos, pero si en algún momento, aunque sea mínimo, ves que no, a tomar por saco todo, Plex, te lo pido por favor. No seas bruto si lo estás pasando mal, hazme el favor de pensar en ti", le dedicó Motos, antes de que procedieran a arrojar la arena sobre Plex, quien disponía de una cámara que él mismo podía enfocar donde quisiera y mostraba así su propia perspectiva desde el interior del ataúd.