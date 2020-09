'El hormiguero' se lleva un zasca de dos personas que no ven el programa: "No lo veo nunca, no me gusta"

Una de las pruebas habituales de 'El hormiguero' es la de la tarjeta que regalan con dinero a una persona a la que llaman al azar. El pasado 14 de septiembre, Joaquín Reyes era el invitado al programa y fue él quien tenía que hablar con la persona al otro lado del teléfono para esperar a recibir por respuesta "la tarjeta de 'El hormiguero'" cuando él hiciera la famosa pregunta. Pero, fuera de lo planeado, lo que se llevó fue un sonoro zasca.

Pablo Motos y Joaquín Reyes en 'El hormiguero'

Cuando el cómico le preguntó "si sabe que es lo que quiero", la señora que contestó a la llamada respondió con un contundente "pues no lo sé". Reyes trató de explicarle desde dónde llamaba y el motivo de que estuviera hablando con ella, pero la señora colgó rápidamente: "Ah vale, no lo veo nunca. No me gusta". El plató se llenaba de risas, con Barrancas comentando que le gustaba tan poco el programa que hasta les había colgado.

Pablo Motos y compañía no quisieron darse por vencidos tan pronto, por lo que volvieron a llamar a la misma señora para, aunque no se llevara ya el dinero, poder explicarle en qué consistía la mecánica del concurso y que había perdido 6.000 euros. "Tampoco nos viene mal un poquito de curita de humildad", apostillaba Trancas mientras sonaba de nuevo el tono del teléfono. En esta ocasión, Motos cogía las riendas de la conversación, aunque con poco éxito.

Segundo intento

"No se enfade. Déjeme que le explique antes de colgarme. Aunque no le guste este programa, ahora mismo usted se está jugando 6.000 euros", le explicaba el presentador. "Uy, yo no quiero tanto dinero", afirmaba la señora, dejando sin palabras a Motos y a Reyes. Mientras este último trataba de convencerla para que se llevara el premio, la señora pronunciaba lo que según el valenciano era "son imbéciles" y les colgaba otra vez.

Sin embargo, esta no era la única vez en la noche en la que recibían un rechazo al otro lado del teléfono. La primera persona a la que llamaron tampoco veía el programa y así respondía cuando Joaquín Reyes le comentaba que le estaba viendo desde "el programa famosísimo que presenta Pablo Motos": "Ay, lo siento, pero no, no lo veo".