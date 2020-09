El verdadero motivo por el que Cristina Pedroche no sigue en 'El hormiguero'

'El hormiguero' estrena su decimoquinta temporada el próximo lunes 7 de septiembre. El espacio conducido por Pablo Motos y producido por 7 y Acción para Antena 3 regresa y lo hace con una inesperada baja: la de Cristina Pedroche. La colaboradora no estará este año en el espacio conduciendo su sección "Patentes Pedroche", una decisión que ha sorprendido a muchos, pero que ella misma ha querido explicar y es que tras los rumores de una posible mala relación con Pablo Motos, esta ha querido aclarar lo que realmente ha sucedido.

En declaraciones a El Confidencial, Pedroche explica que no hay ningún tipo de mala sintonía con Motos. El motivo de su ausencia en el programa es muy simple: "Antes de que se fueran de vacaciones hablé con Pablo y me dijo que la sección de las patentes ya se había acabado, que no quedaban más patentes chulas y que una persona como yo tenía que tener una buena sección". De esta forma, el presentador y responsable de 'El hormiguero' ha preferido que Pedroche descanse unas semanas hasta que se encuentre la sección perfecta para ella y también para el programa.

"Tanto ellos como yo estamos buscando la sección perfecta, secciones que molen y muy visuales porque en 'El hormiguero' no vale cualquier cosa, tiene que ser algo muy chulo", ha seguido afirmado esta, dejando claro que sí quiere seguir trabajando en el programa, al igual que los responsables de estos le han transmitido la intención que sí se pueda reincorporar con el paso de las semanas al mismo. Pese a ello, esta confiesa que "me da rabia no poder arrancar la temporada con todo el equipo", como sí ha sucedido con el resto de sus compañeros y para los que dudan de su relación con Motos, afirma que "le amo (...) y siempre que me llamen (...) ahí voy a estar".

Tamara Falcó, nuevo fichaje

La que sí estará en la nueva temporada es Tamara Falcó. Ella formará parte una vez a la semana de la mesa en la que se analiza la actualidad. Pero no es el único fichaje de la temporada en el programa de Atresmedia y 7 y Acción y es que además Carlos Iglesias tendrá una sección secreta, las gemelas Twin Melody aprovecharan el fenómeno TikTok para enseñar al público nuevas tendencias y Jorge Salvador seguirá contando sus historias y comentará los discos más vergonzosos en una sección que nació en el confinamiento y que se mantendrá.