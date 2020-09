La lección de Luna Fulgencio en 'El Hormiguero' al ser preguntada por chicos: "Me gusta Blanca Suárez"

La pequeña Luna Fulgencio ratificó una vez más aquel dicho que afirma que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Este miércoles la joven actriz cumplió uno de sus sueños al ir a divertirse a 'El Hormiguero' para acompañar a Santiago Segura y Toni Acosta en la promoción de la película "Padre no hay más que uno 2". Sentada en la mesa de Trancas y Barrancas, Pablo Motos no dudó en interesarse por la vida sentimental de la niña de nueve años.

"¿Hay algún chico o famoso que te guste?", le preguntaba el presentador. "Antonio Banderas, Mario Casas...", sugería Motos, pese a que el primero de ellos le saca la friolera de 51 años a la pequeña. "Pues... no sé, Blanca Suárez", respondía la joven Luna con total naturalidad. "¡Blanca Suárez!", se sorprendía el conductor de 'El Hormiguero', que se apresuraba a matizar "pero bueno, te gusta como actriz".

La actriz Luna Fulgencio en 'El Hormiguero'

"Sí, sí", confirmaba la intérprete. "¿Y tú a qué te referías?", picaba Santiago Segura. "¡Ah! Que te referías a...", se percataba Luna, "ah, pues no". "No tienes novio ni nada", insistía Motos. "No, no, no, ¡que tengo nueve años, no tengo 26!", exclamaba la pequeña. Luna Fulgencio, a la que también hemos visto en series como 'Ella es tu padre', 'El embarcadero' y 'La valla', no tardaba en ganarse el aplauso de las redes sociales por mantener esa frescura e inocencia propia de su edad.

El inesperado reproche de Santiago Segura

La de este miércoles no fue una noche fácil para Pablo Motos, que también sufrió un pequeño revés de su invitado Santiago Segura. Minutos antes, el cineasta se había encontrado con Cristina Pardo y esta le había preguntado por qué no había sido renovado como colaborador de 'El Hormiguero'. "Ah, ¿me han echado?", se sorprendía Segura. "Así que las Twin Melody, Tamara Falcó.... renovando el parque móvil y yo fuera!", le reprochaba en directo al presentador.

"No me habéis dicho ni '¡hasta luego, Lucas! Vamos a ver, Pablo, esta obsesión tuya de rodearte de jovencito te va a salir mal", continuaba en la entrevista. "No te preocupes que ya no te va a traer más tampoco de invitado", apuntaba Toni Acosta con humor. Bromas aparte, el programa de Antena 3 reconoció a Santiago Segura como Infinity tras haber acudido como invitado más de 20 veces y le obsequió con la silla dorada, el reloj joya y la taza y la tarjeta personalizadas.