Las pullas de Pablo Motos en el regreso de 'El hormiguero': "Se te queda la misma cara que a Kiko Matamoros"

Con la temporada televisiva 2020/2021 ya iniciada, Antena 3 incorporó de nuevo a su parrilla nuevas entregas de 'El hormiguero', uno de sus programas insignias, que regresó con su décimo quinta temporada en la noche del lunes 7 de septiembre. Una noche en la que Pablo Motos recibió en plató la visita de Tamara Falcó, tras estrenarse con un breve monólogo en el que lanzó varios dardos en tono de humor, donde el Covid-19 fue el tema central.

Pablo Motos, en el estreno de la décimo quinta temporada de 'El hormiguero'

"Están pasando cosas paranormales en la nueva normalidad", comentó el presentador, que bromeó con los saludos con el codo, las mascarillas mal colocadas o lo complicado que era a veces entenderse con ellas puestas. "Le pasó al rey emérito, que iba a República Dominicana y acabó en Emiratos Árabes", lanzó Motos, al relacionar esos malentendidos con la marcha de Juan Carlos. Además, el presentador mencionó esos momentos en los que uno olvidaba colocarse la mascarilla, por lo que "se te queda la misma cara que a Kiko Matamoros", comentario hecho a raíz de los últimos retoques estéticos a los que se ha sometido el colaborador de 'Sálvame'.

Otra de las pullas del valenciano llegó al comparar las reuniones con amigos en las terrazas, sin distancia social ni mascarillas, con "la cúpula de Podemos". "Enrique Ponce, que mi madre tiene tu edad", comentó Motos, haciendo referencia a la relación del torero con Ana Soria, uno de los temas estrella de la prensa del corazón este verano. "El invierno va a ser duro, vamos a tener que echarle un poco de humor", opinó el presentador en tono más serio, en la recta final de su discurso. "Pase lo que pase, te haremos sentir bien", concluyó Motos, antes de recibir a su primera invitada de la temporada.

Tamara Falcó, nuevo fichaje

Tanto Pablo Motos como Tamara Falcó se mostraron entusiasmados en su reencuentro en plató, donde el presentador comunicó que la invitada no solo era "nuestra madrina", sino que también se incorporaba al formato como nueva tertuliana junto a Nuria Roca y Juan del Val. Durante la entrevista, Falcó tuvo ocasión de hablar de algunos aspectos de su vida personal, como su próximo nombramiento como marquesa, y se mostró sorprendida cuando Motos le preguntó acerca de su experiencia en 'Cocina al punto con Peña y Tamara', al tratarse de un programa de una cadena "rival".

"Todas las cadenas tienen algo muy infantil, que es no hablar de otras cadenas, como si la gente no tuviera mando a distancia", opinó Motos, antes de señalar que "parece que si yo no hablo de 'Sálvame', no existe". Tras el encuentro, el programa emitió su habitual "película", en esta ocasión a modo de parodia de "Armageddon". Un breve vídeo con el que el programa inaugura su temporada, y en el que de nuevo ha contado con los invitados que habían pasado por el plató en la anterior edición, como Mariano Rajoy, Omar Montes, Malena Alterio, Will Smith o Elisabeth Moss.