Por Beatriz Prieto |

Tan solo un par de días después de que 'El puente de las mentiras' firmara máximo de audiencia con la visita de los actores de 'La promesa', Televisión Española sorprendía la tarde del viernes 1 de septiembre con un cambio de programación del concurso a cargo de Paula Vázquez que, al menos esta próxima semana, se emitirá el martes 5 de septiembre, a las 22.45h.

Los actores de 'La promesa' que visitaron la última entrega de 'El puente de las mentiras'

"¡Fans de 'El puente de las mentiras', muy atentos/as que!", trasladaban desde la cuenta de RTVE, confirmando la nueva fecha y hora en la que los seguidores del concurso podrán verlo la próxima semana, cuando Vázquezy los presentadores de ' El conquistador ',. La decisión de la entidad pública se daba a conocer tan solo unas horas después de que, la noche del jueves 31 de agosto,

El nuevo concurso a cargo de Manel Fuentes aterrizará en la cadena el próximo miércoles 6 de septiembre, día habitual de emisión del programa de Vázquez hasta el momento. Por esa razón, todo apunta a que el cambio de programación de 'El puente de las mentiras' se habría decidido para evitar un duelo con la nueva apuesta de Antena 3 y proteger así su racha ascendente, tras firmar un 10,5% en su últimos programa, frente a los datos previos que ha conseguido en las tres últimas semanas, en torno al 7,5%.

¿Con quién se medirá?

Con su cambio de programación, además, La 1 vuelve a eliminar del martes 'Lazos de sangre', después de recuperarlo la semana pasada tras el parón por el cambio del 'Grand Prix' por la victoria de la Selección Femenina de Fútbol en el Mundial. Por el momento, no obstante, no se ha aclarado si este cambio es permanente. Mientras, el próximo martes, 'El puente de las mentiras' tendrá que hacer frente a la emisión habitual de 'Hermanos', en Antena 3; el cine de Telecinco y de laSexta, en caso de que no hubiera cambios en ambas cadenas; y 'Código 10', en Cuatro.