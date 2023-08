Estos son todos los concursantes de 'El conquistador', el reality más extremo de La 1

Por Redacción |

1 Polvillo, 21 años, Sevilla

Televisión Española estáde la historia: ' El conquistador '. Serán 33 concursantes los que tendrán que ir superando pruebas durísimas para seguir avanzando en esta experiencia de supervivencia extrema y, para ello, contarán con los deportistas Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà como capitanes. Raquel Sánchez Silva Julian Iantzi serán los presentadores de este reality vivido en Los Haitises, en pleno Caribe, que ahora ha presentado a su

Este sevillano de 21 años, que realmente se llama Jaime, solo pide "tíos buenos" en el programa y tiene claro a lo que viene: "Me voy a enfrentar a todo, me voy a volver loca, si me tengo que pelear me pelo y te arrastro", porque está dispuesto a quitar la peluca a todo el mundo. Es barrendero, humorista y algo "cansino" y viene "muy motivada y muy ilusionada". Aunque no pueda parecer el prototipo de un reality de aventura extrema, así se defiende Polvillo: "No estoy fuerte, estoy loca".

2 Mireia Cabañes, 36 años, Valencia

Esta valenciana, de 36 años, se llama Mireia Cabañes y es surfera. A pesar de los obstáculos que ha tenido que superar, viene a por todas: "Soy una de las concursantes que más difícil lo van a tener, pero seguramente de las que más ganas tenga. Llevo una pierna ortopédica". Con solo siete años tuvo cáncer y le tuvieron que amputar una pierna, pero "con esfuerzo todo es posible". "Soy muy competitiva y voy al límite. Siempre intento ir con estrategias", afirma.