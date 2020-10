Elisa Mouliáa carga contra 'La isla de las tentaciones' y critica a los espectadores de "esta telebasura"

'La isla de las tentaciones 2' está siendo uno de los programas más exitosos del momento. Cualquier hecho impactante que ocurra en el programa se convierte rápidamente en viral, haciendo que incluso los que no lo siguen estén al loro de todo lo que sucede. Como con cualquier otro espacio de televisión, los hay quienes no siguen el formato y, dentro de ellos se encuentran dos tipos: los que simplemente no lo ven (y ya está) y los que públicamente declaran orgullosos que no lo ven e incluso critican a los que sí.

Elisa Mouliaá se ha levantado queriendo hablar de este formato que asegura no seguir. Por ello, ha acudido a Twitter para hacer un comentario que generaría gran debate en redes sociales: "Los que no vemos 'La isla de las tentaciones' somos la resistencia. Se puede aguantar sin que te hipnoticen con una minucia repetida y música de "El señor de los anillos" de fondo". Además, la actriz y presentadora añade: "¿Os cuento un secreto? Se inventan todo me lo contó un amigo que hacía la edición de esta telebasura".

En lugar de recibir el aplauso esperado, este comentario de Mouliáa ha sido muy criticado. Además, ella se ha encargado de responder a alguno de ellos, como a una tuitera que irónicamente preguntaba "Ah, ¿que en el tele hay guion?". La actriz ha respondido: "Pues entonces que no se llame 'Reality' y que empiecen a llamarlo por su nombre: Mentirity. Que a lo mejor hay muchos modernos que saben que hay guion como tú, pero la inmensa mayoría de las señoras y [email protected] de España, no". Otro ha dejado el siguiente comentario: "Que una persona en octubre de 2020 aun utilice el término 'telebasura' ya lo dice todo...", a lo que ella contesta: "Ay sí, por favor ¡qué horror! ¿Cómo se puede usar ese término que ya está out? Ay, vaya patadón a mi súper código de honor... ¡viva Gandía Shore!".

Críticas de sus compañeros

De entre todos los que han opinado, destacan dos rostros televisivos como son Sara Sálamo y Torito. Muy educadamente, la actriz ha comentado: "Querida, creo que si estos chicos y chicas fueran tan buenos actores, tendríamos mucha competencia... Hay mucho dolor y mucha realidad en algunas imágenes que he visto. Y eso es lo que lo hace terrible. Televisar la traición y el sufrimiento de alguien herido Corazón roto". Por su parte, el colaborador de 'Viva la vida' ha preguntado a Mouliáa: "¿Todos los vídeos que presentabas en 'TVEmos' eran verdaderos o alguno estaba editado? Ya está bien que a los que curramos en Telecinco se nos considere la mierda y al resto que hacéis entretenimiento en otras cadenas seáis guay pero no os ve nadie".