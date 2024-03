Por Daniel Parra |

El pasado domingo 24 de marzo, 'Fiesta' dijo adiós a uno de sus rostros más importantes. Al final del programa, Emma García se dirigió detrás de las cámaras para despedir a Saúl Ortiz, subdirector y colaborador, que dejará el espacio de Telecinco para enfocarse en nuevos proyectos profesionales. "Es una despedida triste, porque las despedidas siempre son tristes, pero yo tengo que decir que estoy contenta porque vas a afrontar un reto que sé que te va muy bien, que es una muy buena oportunidad para ti, y, además, te digo una cosa: 'Fiesta' siempre va a ser tuyo", le dijo la presentadora antes de acompañarlo al centro del plató.

Saúl Ortiz en 'Fiesta'

. "Quiero que llores de cariño y emoción", siguió García, que introdujo un vídeo en el que se recordaron algunos de los mejores momentos del colaborador en el programa., comenzó Ortiz. El ya exsubdirector y extertuliano de 'Fiesta' también quiso darle las gracias a Emma García:

"A Eva Espejo, gracias por todo lo que hemos andado juntos, por las subidas y las bajadas, porque esto es así, esto es la tele. Gracias por todo lo que he aprendido contigo", siguió, mientras la presentadora recalcó: "Somos una familia". Por último, Ortiz se acordó de sus compañeros de plató, los colaboradores del programa: "A muchos los he redescubierto con 'Fiesta'". "Estoy muy emocionado y me llevo lo mejor, que es el cariño", concluyó. "Dejas un hueco para cuando quieras volver, que aquí estaremos. Que la fiesta continúa", dijo Emma García, que deseó suerte a su excompañero.

Rumbo a Telemadrid

A pesar de que Saúl Ortiz no ha desvelado cuál va a ser su próximo proyecto, AlgoPasaTV publicó que el tertuliano pondrá rumbo a Telemadrid, información que pudo confirmar FormulaTV. Ortiz pasará a formar parte del equipo de 'Juntos', programa en el que ya ha colaborado en el pasado, que busca completar una revolución para que la cadena autonómica siga compitiendo en el access prime time. Ortiz será el nuevo director del espacio que conducen Alicia Senovilla y Óscar Martínez.