Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Fiesta' es un formato de Telecinco que suele dedicar la gran mayoría de sus minutos a hablar sobre los asuntos más relevantes de la prensa del corazón. Sin embargo, en el programa presentado por Emma García, también existe un espacio en el que se tratan temas de actualidad. De hecho, en un momento de la tarde del 27 de enero, el magacín ha querido denunciar el uso de la imagen de los famosos en internet para estafar a la gente.

Emma García junto a los colaboradores de 'Fiesta'

El programa de Mediaset España ha mostrado algunos ejemplos en los que se imita a medios digitales como El País o El Mundo para más verosimilitud a la estafa. En estos portales falsos,. Alguno de los rostros conocidos que se han utilizado para engañar a la gente ha sido el de Martiño Rivas o el de Penélope Cruz

Aunque no son los único que han sufrido esto, ya que Emma García ha desvelado que ella también ha sido víctima de este tipo de fraudes: "A mí, el fin de semana pasado, mi compañero cámara, Carlos, me dijo 'sabes que están utilizando tu imagen en esta red social' y no tenía ni idea, porque si no estás en esa red y no te avisan, pues esto pasa hacia delante".

También han utilizado la imagen de Makoke

Tras escuchar las palabras de la presentadora, Makoke ha afirmado que una seguidora suya la avisó de que estaban usando su imagen para promocionar unas cremas en internet. Además, el programa ha contado con un abogado para descubrir cómo hay que actuar ante este tipo de estafas: "Conlleva una pena de cárcel de hasta un año. Todo ello lo tenemos que denunciar. También, y eso es muy importante, hay que reportar de esta usurpación de identidad en la plataforma, en la red social que te hayan usurpado".