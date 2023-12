Emma García, cazada partiéndose de risa en 'Fiesta' tras pedir a los colaboradores que no se rieran

Por Daniel Parra |

Emma García protagonizó un divertido momento en el programa del miércoles 6 de diciembre de 'Fiesta'. María Verdoy presentó su sección de vídeos virales, y en la última pieza se podía ver la secuencia de un hombre con sobrepeso tropezando y cayendo encima de otra persona que estaba tomando el sol en la playa bajo el rótulo de "A este hombre 'le cae el gordo'".

Emma García y Enrique del Pozo junto con sus compañeros en 'Fiesta'

El vídeo desató las risas de los colaboradores, que intentaron disimularlas. "Vaya susto, ¿no?", dijo la presentadora, dejando espacio para comentar el vídeo a sus compañeros., insistió García, a lo que Luis Rollán respondió: "Habría que preguntar si está bien ese hombre". "Ese hombre murió pero muy mejorado", comentó Marisa Martín Blázquez , que

"A mí me parece un disgustazo para la que está o el que está tomando el sol y para el que se cae también", dijo García, arrancando el aplauso del público en plató. Tras esto, llegó una reprimenda de la conductora del programa: "¡Ya vale de reírnos tanto!". "Pero si te estás partiendo de risa tú", contestó del Pozo, algo que Emma García negó: "De otras cosas me parto de risa, pero esto me ha dolido un poco. Me ha dolido por la caída...". Fue entonces cuando la presentadora no pudo contener la risa. Del Pozo fue a abrazarla, pero García cerró el momento con un "Venga, anda, a mí me vas a vacilar".

"Intento que la audiencia no pueda conmigo"

Emma García concedió el pasado martes 5 de diciembre una entrevista a la revista Lecturas. En ella, entro otros otros temas, habló sobre el momento de Mediaset: "Se respira entusiasmo, al principio incertidumbre, pero ahora hay ganas de que esta nueva etapa despegue ya y rompa. Y que el espectador lo entienda y nos quiera lo antes posible". Sobre el final de 'Sálvame', dijo que "ha sido una etapa y ahora estamos en otra, todos muy ilusionados y muy entusiasmados y aceptando los cambios". En cuanto a las audiencias, aseguró que, para ella, "no llega a ser una obsesión": "Intento que la audiencia no pueda conmigo".