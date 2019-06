Emma García responde tajante al abogado de La Manada tras la sentencia: "Me enerva y me duele"

Tres años después de lo ocurrido aquella noche de julio en Pamplona durante los Sanfermines, el Tribunal Supremo ha elevado la condena de La Manada a 15 años de cárcel, sentenciando que se trató de una violación múltiple y no de abuso sexual. El abogado de los condenados estuvo presente en 'Viva la vida' a través de una conexión y mantuvo un acalorada discusión con Emma García, que en ningún momento aceptó los argumentos del letrado.

Emma García y Agustín Martínez en 'Viva la vida'

Agustín Martínez se mostró bastante molesto con la resolución, por lo que Emma García no dudó en preguntarle: "¿No ha entendido, después de todo lo que estaba pasando, que al final esta noticia a gran parte de la población nos alegre?". El abogado respondió en sus trece: "Entiendo que lo que tiene que alegrar a gran parte de la población es que se haga justicia y para mí esta resolución no es justa. Si para usted lo es, entiendo que se alegre". "Lo es, lo es", remarcaba la presentadora de fondo.

Emma dejó claro su desacuerdo con la postura del abogado: "Lo que no me entra en la cabeza es que, como decía la Fiscalía, una niña de 18 años termine a las cuatro de la mañana en un portal rodeada de cinco tíos". Agustín recalcó estar "absolutamente convencido" de que la justicia, en este caso el Tribunal Supremo, "está equivocado". "No coincide con lo que dijo la víctima en el acto del juicio, ya que ella pone de manifiesto que ellos pudieron entender que quería mantener relaciones sexuales", argumentó el letrado.

"No tengo adjetivos suficientes"

Emma García no pudo contenerse y respondió a sus palabras. "Tiene narices que el foco lo tengamos que centrar en la víctima y no en los cinco que estaban allí y que tenga que demostrar la víctima que ella no quería o sí quería mantener relaciones sexuales. Eso me enerva, me duele, me molesta y no tengo adjetivos suficientes para explicarle lo que siento como mujer, como persona, como madre y como todo", exclamó la presentadora, a lo que Agustín replicó: "Aquí no se trata de 'yo sí te creo' o 'yo no te creo'. Se trata de 'yo sí acredito' o 'yo no acredito'".