Terelu Campos y Carmen Borrego protagonizan un tenso rifirrafe en 'Viva la vida'

Desde que Terelu Campos se despidió definitivamente de 'Sálvame', no habíamos podido ver a la hija de María Teresa Campos en un plató de televisión. Hasta el pasado sábado 15 de junio, cuando Terelu Campos visitó el programa conducido por Emma García. Allí, la pequeña de las Campos se reencontraba también con su hermana Carmen Borrego, actual colaboradora de 'Viva la vida'.

Carmen Borrego y Terelu Campos en 'Viva la vida'

Nada más entrar en el plató del programa, Carmen Borrego le lanzaba una petición muy directa a su hermana. "No me gustó que te fueras de 'Sálvame'. Me da pena que te hayas ido de ahí, pero me da mucha más pena que me hagan responsable a mí de que tú te hayas ido de ahí", empezó a decir Borrego, incitando a que su hermana desmintiera que se fue del programa por ella.

"Yo no me voy a manifestar con respecto a nada de esto. Nunca voy a aprovechar un programa de televisión y mucho menos de nuestra misma casa. 'Sálvame' es un programa difícil, es un programa ácido. Y dulce en otros momentos", explicaba Terelu Campos. "Yo no me he ido de 'Sálvame' por Carmen, yo he tenido conversaciones hace muchos meses con la dirección de la productora y de la cadena para manifestar que yo no me sentía fuerte y no me sentía bien", afirmaba Campos poco después.

Muy dolida

Por otra parte, Terelu Campos ha manifestado también la tristeza que le producen las palabras de algunos de sus excompañeros de 'Sálvame', sobre todo de Kiko Hernández. "Me duele porque él me conoce. Siempre he tenido una buena relación con él. Me causa dolor porque viene de alguien que a mí me importa", comentaba Campos, refiriéndose a unas duras declaraciones de Hernández. En ellas, este aseguraba que Terelu Campos no tiene ningún tipo de colchón económico y que todo esto es una "rabieta" porque Terelu Campos quiere presentar un programa propio.

El futuro profesional de Terelu

Además de aclarar la razón por la que abandonó 'Sálvame', Terelu Campos también ha tenido la oportunidad de arrojar algo de luz sobre su futuro profesional. "Hay propuestas, no una sino varias. Y eso me crea muchísima ilusión", decía la hija de María Teresa Campos. "Hablo de proyectos, no voy a decir donde, pero para mí, esta es mi casa", añadía también, echándole un capote a Mediaset.