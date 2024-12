Emma García riñe a Carmen Alcayde por tocar sin permiso a dos modelos en 'Fiesta'

Por Redacción |

En la tarde del domingo 8 de diciembre de 2024, 'Fiesta' realizaba un reportaje sobre las axilas como una zona de deseo y excitación. Para ello, el programa de Telecinco contaba con dos modelos que han mostrado esta parte de su cuerpo en pleno directo. Nada más levantar los brazos, Emma García hacía un hueco a Carmen Alcayde, que interrumpió la charla para aportar una idea.

Carmen Alcayde en 'Fiesta'

"Mucha gente habla de juguetes sexuales,", preguntaba la colaboradora al chico, que contestaba que no. "Pues entonces te lo hago a ti. Levantas los brazos. ¿No tienes cosquillas?", decía ella, mientras le tocaba las axilas para intentar hacerle cosquillas.

Tras hacerle lo mismo a la otra chica, Emma García reaccionaba. "Carmen, una cosa, estás tocando...", señalaba la presentadora. "Ah, ¿no puedo? Perdón", se disculpaba Alcayde. "Es que lo has hecho inocentemente...", añadía García, animando a que preguntara antes de hacerlo. "A mí no me ha molestado", respondía el modelo.

Consenso y consentimiento

"Lo digo en serio, está claro que se ha hecho como se ha hecho, pero es verdad que para todo hay que pedir permiso porque a mí tampoco me gustaría que viniesen y...", explicaba Emma García, haciendo especial hincapié en lo importante que es el consentimiento y el consenso en situaciones así. "¿Me puedes hacer cosquillas y así estamos en paz? Bueno, era una gracia, adiós", terminaba Alcayde, saliendo del plano.