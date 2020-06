La emotiva carta de despedida de Xavier Sardà a su hermana Rosa Maria: "Me he quedado bastante solo"

Xavier Sardà decidió dedicar su columna publicada el sábado 13 de junio en El Periódico a su hermana Rosa Maria Sardà, fallecida dos días antes. Unas emotivas palabras en las que lamentaba la pérdida de "una lectora crítica, apasionada y entusiasta" y reconocía que siempre se acordaba de ella cuando escribía sus artículos porque después no faltaban los mensajes o llamadas para comentarlos juntos.

Xavier Sardà y su hermana Rosa Maria Sardà

Su hermana fue su gran aliada y la buena relación que mantenían le enseñó muchas lecciones en la vida. "De esta lectora he aprendido a decir lo que pienso sabiendo que, por tanto, no es posible gustar a todo el mundo", explicaba el periodista, admitiendo que se suele preocupar por lo que opina el público de sus intervenciones aunque no sea habitual en las redes sociales: "Tenéis que saber que leo todos y cada uno de vuestros comentarios".

Todavía afectado por el reciente fallecimiento de Rosa Maria, Xavier pedía disculpas a sus lectores habituales "porque no se me ocurre hablar de ningún otro tema". "Sin mi lectora me he quedado bastante solo. Digo 'bastante' para hacerme el distante. La verdad es que la falta de mi lectora es irreparable", continuaba escribiendo.

Un agradecimiento final

Sardà señala que su hermana no le habría dado permiso para enredarse en sentimentalismos. "Este deslavazado texto ella no lo leerá, creo que para mi bien físico. Imagino a mi lectora diciéndome que me deje de historias y de cuentos", fabula. Finalmente, el presentador culmina su columna agradeciendo a Rosa Maria "que me haya enseñado a ver el mundo con su apasionante temperamento y su enorme cultura". "Adiós, lectora", escribe.