Rosa María Sardá, en 'Lo de Évole': "Yo tengo cáncer, pero no saben dónde y se lo inventan"

Rosa Maria Sardà fue una de las invitadas el pasado domingo 26 de abril en 'Lo de Évole'. La actriz charló con Jordi Évole sobre la crisis del coronavirus y actualizó su estado de salud, reconociendo que a sus 78 años no pasa por su mejor momento. "Yo tengo cáncer, sí, pero no saben dónde lo tengo y se lo inventan", apuntó la presentadora sobre una enfermedad que, confirma, "está controlada".

Rosa María Sardá, en 'Lo de Évole'

"No se lucha contra el cáncer, el cáncer es invencible, es una cuestión de que los que se ocupan de tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero no se trata de un match de a ver quién gana, porque el cáncer siempre gana", afirmó Sardá, ante lo que Évole destacó que "no siempre": "A veces se sale, me voy a resistir un poco a esa afirmación".

"No saldremos mejores"

Sobre la crisis sanitaria del coronavirus, Sardá es pesimista y entiende que, por desgracia, "no saldremos mejores": "Seguirán vendiendo armas, seguirá existiendo la explotación del hombre por el hombre, seguiremos recibiendo pateras de gente que no quiere nadie, seguirán existiendo los campos de refugiados, seguiremos exactamente igual", reflexionó.

"Alguien muy sabio, dijo que lo contrario de la pobreza, no es la riqueza, es la justicia. Mientras no haya justicia social, no habrá paz y no habrá paz nunca en el mundo". La presentadora lamentó que la riqueza seguirá siendo acumulada por "cuatro lo que es necesario para millones": "No sé cómo los que tienen más de dos duros pueden dormir tranquilos. No lo entiendo, no lo entenderé nunca", remató la presentadora.