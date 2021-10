La emotiva entrevista de Blanca Portillo junto a Maixabel Lasa, su alter ego en la ficción

Blanca Portillo fue una de las invitadas de la emisión de 'laSexta noche' del 2 de octubre. La actriz acudió al programa junto a Maixabel Lasa, la mujer que interpreta en su última película "Maixabel", un drama dirigido por Icíar Bollaín. Lasa es la viuda de Juan María Jaúregui, un político socialista asesinado por ETA en el año 2000. Ambas protagonizaron una tierna entrevista en el espacio de la cadena de Atresmedia.

Blanca Portillo y Maixabel Lasa en 'laSexta noche'

La obra que presentó Portillo narra los encuentros que, once años después, tuvo Lasa con Luis, uno de los asesinos de su marido. Precisamente estas vivencias fueron las que ocuparon una gran parte de la conversación: "Quería saber, quería conocer de sus palabras, que me contestase a las preguntas que le iba a hacer", explicó la mujer. De esta manera, la vasca aseguró que cree en la "reinserción", así como en las "segundas oportunidades".

"Yo encontré a Luis con la moral con los suelos. Era un hombre abatido", prosiguió narrando en directo. Según explica ella misma, tuvo que "darle la vuelta" y conseguir que la conversación avanzara. "Entendía que si estaba hablando con él es porque había algo bueno en él", detalló Lasa. Esa intuición pareció no fallarle a la activista, ya que, según explicó: "Fue una de las pocas personas de ese mundo que ha hecho autocrítica en cuanto a su trayectoria anterior".

Un delicado asunto

La actriz también se sinceró y dio su opinión sobre el acercamiento de Lasa: "Es un tema delicadísimo que duele, que escuece, que está ahí, que no ha desaparecido", comentó visiblemente afectada. Para ella, se trata de un asunto difícil de resolver: "Hay dolores que nunca van a desaparecer, pero como ciudadana sientes que estás haciendo algo que contribuye a crear un camino constructivo", argumentó.

No es la primera vez que Portillo tiene que interpretar a un personaje relacionado con el grupo terrorista. De hecho, forma parte del elenco de 'Parot', la serie de Amazon Prime Video que narra la salida de la cárcel de casi cien presos de ETA. "Respeto profundamente a quienes no optan por el camino de Maixabel Lasa porque es legítimo e incluso lógico, yo no sé qué haría", sentenció Portillo.