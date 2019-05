El emotivo guiño del final de 'The Big Bang Theory' al piloto de la serie

En pocas semanas nos hemos despedido para siempre de tres de las series más influyentes de las últimas décadas: 'Veep', 'The Big Bang Theory' y 'Juego de Tronos'. Con tantas emociones que procesar, todavía hay detalles que se nos habían escapado mientras veíamos cada uno de los finales, y en lo que respecta a la sitcom de CBS, hay un guiño que puede haber pasado inadvertido pero que está cargado de emoción y nostalgia.

Penny, con el mismo vestuario en el piloto y en el final de 'The Big Bang Theory'

En ese episodio final, titulado "The Stockholm Syndrome", se culminaban las tramas de todos los protagonistas de la serie, a los que hemos visto madurar y formar sus respectivas familias a lo largo de doce años. Como señala Metro, el arco narrativo de los personajes no se cierra solo con todo lo que les sucede, sino que el vestuario también ha jugado un papel esencial para generar ese sentimiento de clausura.

El caso de Penny es el más evidente, ya que, como se puede apreciar en la imagen comparativa, la esposa de Leonard lleva puesta la misma camiseta turquesa con estampado de flores violetas que portaba cuando la conocimos en el piloto de la serie, emitido en 2007. Un elemento que ha aparecido en otros momentos relevantes de la ficción, pero que aquí cobra un significado aún más especial, al cerrar el círculo vital del personaje de Kaley Cuoco.

Un vacío inconmensurable

La principal afectada por el final de 'The Big Bang Theory' es la propia CBS, ya que durante su longevo e histórico recorrido, la serie creada por Chuck Lorre promedió más de una decena de millones de espectadores semanales. Por lo tanto, a partir de la próxima temporada, la cadena estadounidense tendrá que encontrar un producto digno de ocupar ese espacio. Para empezar, en otoño probarán con sus nuevas comedias 'The Unicorn', 'Carol's Second Act' y 'Bob Hearts Abishola', que se enfrentarán al desafío de rellenar un enorme vacío.