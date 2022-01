Almudena, ganadora de 'MasterChef Abuelos 2': "Haría un programa de cocina encantada, pero no todos los días"

Doce concursantes de 'MasterChef Abuelos' se enfrentaron en las cocinas más famosas de la televisión para alzarse con todos los premios de la segunda edición. La gala especial, emitida el lunes 10 de enero, mostró sus tres pruebas habituales (el primer cocinado, exteriores y, en este caso, la final). A través de una suma de puntos que se le aplica a cada aspirante, quien consiguió el mayor número fue Almudena, con un total de 26, lo que le acredita como la triunfadora de la noche, que toma el relevo a Guadalupe, más conocida como Abuela de Dragones.

Almudena regaló a los espectadores muchos de los grandes momentos de la noche. Primero conocimos que ya se presentó a la versión de anónimos en su segunda edición (2014), la vimos cocinando con su nieto, escaqueándose para no ser la capitana, la escuchamos hablando inglés con Pepe, pintándose los labios para estar más guapa, dejando que Samantha le pusiera un esparadrapo en el cuello para tensarle la piel, marujeando con sus compañeras, disfrutando con Juanma Castaño y recibiendo gran cantidad de elogios. Charlamos con ella para que nos cuente cómo recuerda esta gran experiencia en televisión.

Almudena, junto al jurado, con sus premios de 'MasterChef Abuelos 2'

Nunca hubiese imaginado que, a mi edad, pudiera ganar un concurso

¿Cómo te sientes siendo la ganadora de tu programa favorito?

Me siento súper orgullosa. Nunca hubiese imaginado que, a mi edad, pudiera ganar un concurso y que me viera todo el mundo por la televisión.

Si Guadalupe, la primera ganadora, se conoce como "La abuela de dragones", podemos decir que tú, la segunda ganadora, eres 'La abuela del norte"?

Me parece fenomenal. Me parece la mejor definición.

Te presentaste a 'MasterChef 2'. ¿Dolió entonces que no te cogieran?

No me dolió para nada, porque me apuntaron mis hijos y yo no quería ir. Me lo pasé muy bien y me sentí muy orgullosa porque salí con mis hermanas y mi hija.

Has demostrado que no hay que rendirse y que nunca es tarde para perseguir tus sueños... ¿Es el consejo que darías a futuros concursantes?

Les diría, a todos los concursantes y a todo el mundo, que no se rindan nunca, que no hay que rendirse. Hay que tener ánimo en la vida para todo.

Casi me da un colapso cuando vi a mi nieto en el plató

¿Cómo viviste el recibimiento de tu nieto en las cocinas en la primera prueba?

Casi me da un colapso cuando le vi. Mi nieto me dijo muchas mentiras antes de ir y yo creía que en la televisión estaba todo preparado, pero para nada. Me quedé muy impresionada y muy emocionada, por supuesto.

Almudena con su nieto, en 'MasterChef Abuelos 2'

¿Te imaginas a tu nieto concursando en 'MasterChef'?

Sería muy divertido verle, porque le encanta la cocina y la gente se lo pasaría fenomenal.

Fue una auténtica maravilla ir a Benidorm, sobre todo cuando vi a mis amigas

¿Qué tal recuerdas la experiencia de exteriores en Benidorm?

Fue una auténtica maravilla, sobre todo cuando vi a mis amigas. Era lo último que esperaba.

Como la mejor en la primera prueba tuviste un privilegio de elegir a los dos capitanes. ¿Contenta con la decisión de no haberte elegido a ti misma o te arrepentiste en algún momento?

Como loca por no ser la capitana. No me gusta nada mandar, así que fenomenal que no me eligieran.

Se te ha pegado más allá de la grabación el "One, two, three, four" de Pepe que dijiste varias veces en el programa?

La verdad que no. Hicimos muchísimas risas, pero todo esto quedó allí. Lo pasamos fenomenal.

Y hablando de esto, ¿qué tal va el inglés?

La verdad es que me da mucha pena no saber bien inglés. Le digo a un nieto que vive conmigo que me hable en inglés, pero no consigo que lo haga. Me tendré que morir sin aprenderlo bien.

Lo que hemos visto es que eres muy coqueta, pintándote en plató, poniéndote el esparadrapo... ¿querías que se te viera guapa en televisión?

Pues hombre, todo el mundo quiere verse bien y, sobre todo, al llegar a una edad tienes que procurar estar lo mejor posible.

Estuvimos comentando quién se habría hecho retoques, pero no pensábamos que iba a salir a la palestra

Uno de los momentos más divertidos era verte con Rocío marujeando de qué compañeros se han hecho retoques...

Pues no lo sé, la verdad, un apuro. Estuvimos comentando, pero no pensábamos que iba a salir a la palestra.

¿Cómo recibías todos los elogios tanto del jurado en las valoraciones como las de los chefs invitados en la última prueba?

Esos elogios de los chefs, que todos tampoco se han visto, fueron muy impactantes para mí, porque no me esperaba ni por un momento que me dijeran tantas cosas.

Almudena con Juanma Castaño, en 'MasterChef Abuelos 2'

¿Qué te pareció la ayuda de Juanma Castaño, por ejemplo con el abatidor? Hicisteis buenas migas...

Hicimos buenísimas migas porque, cuando vi que lo había puesto mal, le llamé y vino a todo correr. Es encantador y fenomenal.

Jamás se me ocurriría hacer un programa con Juanma, ya que de fútbol no sé nada

Te acuerdas perfectamente de la alineación del Athletic de tu época... Te imaginas compaginar la cocina con ser colaboradora del programa de radio de Juanma?

Jamás se me ocurriría hacer un programa con Juanma, ya que de fútbol no sé nada. Soy cocinera.

¿Te gustaría quedarte en la televisión con un programa de cocina?

No creo que tenga capacidad para hacer un programa todos los días. Hombre, de vez en cuando lo haría encantada, pero todos los días, no.