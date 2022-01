Almudena, ganadora de la segunda edición de 'MasterChef Abuelos'

El lunes 10 de enero, La 1 celebró el especial de 'MasterChef Abuelos' en su segunda edición, que concluyó con la victoria de Almudena, una abuela vasca de 87 años que conquistó tanto a los jueces como a los invitados con su plato final, entre los que se encontraba su predecesora, Guadalupe Fiñana, conocida como la "abuela de dragones", además de chefs con estrellas Michelín. Todo un culmen para el enorme trabajo que demostró la vasca a lo largo de todo el especial, al igual que sus compañeros.

Los participantes de 'MasterChef Abuelos 2'

Como ya ocurría en la primera edición, el programa en homenaje a nuestros mayores consistía en ir acumulando puntos a lo largo de las tres pruebas habituales que suelen componer los programas de 'MasterChef' en todas sus versiones. La ganadora de 'MasterChef Abuelos', de hecho, ya apuntó maneras durante el primer reto de la noche, donde estuvo acompañada por su nieto a la hora de preparar unos canelones con gambas y bechamel que la coronaron con la mayor puntuación en el arranque de la cita.

El nivel de Almudena no descendió en la prueba de exteriores por equipos llevada a cabo en Benidorm, en la que Rosario y Lola ejercieron como capitanas de dos equipos que lograron superar con creces el desafío de elaborar platos complejos de Ricard Camarena. Allí, de nuevo, la vasca logró destacar, engordando aún más su puntuación de cara al reto final, en el que debían replicar el plato "presa ibérica en costra de semilla, cigala y caldo de ave consumado", creación del chef Toño Pérez. Un plato que, de manos de Almudena, conquistó por completo a los comensales. "Aunque todos han hecho un grana trabajo, nos quedamos claramente con el de Almudena", confesaban los jueces, a la hora de comunicar su decisión de otorgar la victoria a la abuela vasca, que se situaba así por delante de sus dos principales competidoras y compañeras, Rocío y Rosario, con un total de 26 puntos.

"Ha sido una experiencia inolvidable"

"Ser la ganadora de mi programa favorito, no puede ser más emocionante", confesaba Almudena, tras superar un "reto que nunca hubiese podido pensar que lo iba a hacer". "Lo hemos pasado mejor, imposible. Volvería con los ojos cerrados, me lo he pasado de maravilla", aseguraba la ganadora, que recibió, además del habitual trofeo 'MasterChef' de manos de su predecesora, un premio de 12.000 euros. "'MasterChef' me ha dado muchísimo. Ha sido una experiencia inolvidable", añadía Almudena, quien incluso bromeó sin tapujos sobre el hecho de que había sido "lo primero que he ganado en mi vida, y lo último, seguro". "Para mí la cocina es totalmente terapéutica, porque yo he pasado muchas cosas en la vida y me ha ayudado a superar todo", declaraba la vencedora, muy emocionada, antes de dedicar su victoria a su familia.