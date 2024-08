Sigue la espantada en 'Socialité': Otra reportera abandona el programa en su nueva etapa

Por Alejandro Burrueco Marín |

La nueva etapa de 'Socialité' trajo consigo grandes cambios, tanto en la imagen del programa como en el equipo, del que cada vez sale más gente. Desde su director Javier de Hoyos, que prefirió darle una oportunidad a 'Ni que fuéramos Shhh', hasta algunos de los reporteros más habituales como Arnau Martínez, que dio el salto a Antena 3 con 'Espejo público'. Esta vez es una periodista la que dice adiós al programa conducido por María Verdoy y Antonio Santana.

Gema Mirón en la redacción de 'Socialité'

, concretamente el 13 de agosto. De hecho, es curioso porque justo al cumplir dos años en el formato llegó el momento de su marcha el pasado 11 de agosto, tal y como ella ha destacado en una publicación de Instagram: "".

"Llevaba tiempo sin hacer directos y era la primera vez que tenía que hacerlo lo más natural posible. Esto no iba de política, ni de sucesos... ¡Estaba acojonada!", ha comentado sobre su primer contacto con el programa. Mirón se ha llevado un gran recuerdo de su tiempo en 'Socialité': "Este tiempo he aprendido y disfrutado tanto. Así que no tengo dudas y sí muchas pruebas de que, hasta el momento, es la mejor etapa profesional de mi vida".

El recuerdo de La Fábrica de la Tele

"Ahora con muchísima nostalgia, 'me voy de viaje, pero llena de orgullo y satisfacción por haber sido una socialitera'", ha cerrado su etapa Mirón. Sin embargo, las últimas palabras de su despedida las dedica para la productora, pero no solo a la actual encabezada por Christian Gálvez, sino también a la antigua productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo: "A La Fábrica de la Tele, a Fénix Media, a todos mis jefes por confiar en mí y a cada una de las personas que ha compartido un frame conmigo... ¡Gracias por tanto!".