'Ni que fuéramos Shhh' le roba el director a 'Socialité' con el fichaje de Javier de Hoyos

Por Héctor Alabadí |

Este domingo, 9 de junio, Javier de Hoyos ha anunciado por sorpresa que abandona 'Socialité' coincidiendo con el estreno de la nueva y criticada era del formato que produce Fénix Media: "Ha sido muy difícil tomar esta decisión porque sois mi familia", declaraba el director del programa dejando entrever que había sido él quién había decidido cerrar esta etapa en Telecinco.

Javier de Hoyos presentando 'Socialité'

. De este modo,, la productora de Óscar Cornejo Adrián Madrid , con los que ya trabajó durante 7 años a través de La Fábrica de la Tele.

No será el único reencuentro catódico. Javier de Hoyos volverá a formar pareja televisiva con María Patiño, icónica presentadora de 'Socialité' hasta que fue despedida del magacín. Ambos se verán las caras en 'Ni que fuéramos Shhh' después de los grandes momentos que compartieron en Telecinco.

En pocas semanas, el nuevo 'Sálvame' ha conseguido en pocas semanas dar el salto del streaming al lineal con su llegada a Ten, y, en su primera semana, ha conseguido un prometedor 3,2% de media. Ahora, el formato de Fabricantes Studio continúa reforzando su equipo con la llegada de uno de los rostros más conocidos y polifacéticos de 'Socialité'.

La emotiva despedida

Pero su despedida de Mediaset España no ha sido fácil. María Verdoy, el equipo y Javier de Hoyos han roto a llorar durante la emisión del programa de este domingo. Los compañeros del director habían preparado un vídeo recopilatorio con los mejores momentos de su paso por el programa durante estos casi 7 años y al finalizar él ha hecho un alegato sobre cómo le ha cambiado la vida el programa.

"Cuando llegué aquí, tenía muchísimos complejos. Había mucha gente, representantes de televisión, que me decían que tenía que reprimir la pluma. No me aceptaba ni a mí mismo. El trabajar en esta televisión y en este programa tan diverso fue lo que a mí me permitió ser lo que soy. Que me dieran la oportunidad de presentar con mis defectos son las cosas que me han hecho crecer", relataba Javier de Hoyos, que agradecía a los directores de La Fábrica de la Tele la confianza que habían depositado en él durante estos años.

Sin imágenes de María Patiño y Nuria Marín

Durante la emisión del vídeo se ha producido un momento muy curioso, ya que una vez más no han aparecido Maria Patiño ni Nuria Marín en pantalla, a pesar de ser de haber coincidido con ellas durante casi toda su andadura. Pero, al acabar, María Verdoy ha querido tener una pequeña mención a ellas: "Este ramo te lo da el equipo, te lo doy yo, te lo da María, te lo da Nuria, te lo da Giovanna. Te lo dan todos los que han sido tan felices trabajando contigo, que son muchos, somos muchos. Gracias porque contigo todos hemos sido más grandes, nos has hecho grandes, Javi. Así que toda la suerte del mundo, que es la que te mereces".