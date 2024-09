'Espejo público' echa del plató a tres colaboradoras por petición de Manu Tenorio

Por Alejandro Burrueco Marín |

'Espejo público' ha tenido que prescindir de tres de sus colaboradoras durante unos minutos por la exigencia de Manu Tenorio, con quien el programa ha contactado por vía telefónica para aclarar el tema de los inquiokupas en el que se ha visto envuelto. En un primer momento Susanna Griso dio paso al cantante, pero la conexión no se pudo llevar a cabo hasta que Gema López, Laura Fa y Lorena Vázquez salieron del plató.

Gema López, Laura Fa y Lorena Vázquez "castigadas" en 'Espejo público"

Ha sido López quien ha explicado por qué no había funcionado la primera conexión: "". La periodista madrileña ha aceptado su petición, pero no sin antes dar su opinión: "Yo Manu te invito a que si quieres hablar solo con Susanna, Laura, Lorena y yo nos salimos, pero creo, y".

Tras ver la reacción de su compañero, Griso ha intentado defender al artista de la primera edición de 'Operación Triunfo': "Igual no quiere verse atosigado o apabullado. Seamos honestos, no es el primer invitado que dice que solo quiere la entrevista conmigo". Por su parte, Laura Fa tampoco ha dejado escapar la oportunidad de mostrar su desacuerdo mientras salía del plató del magacín de Antena 3: "Los perroflautas inquiokupas nos vamos a tributar lo que nos toca, porque nosotros tributamos".

'Espejo público' amordaza a sus colaboradoras

"No os vayáis muy lejos", ha bromeado la presentadora viendo cómo sus tres colaboradoras se marchaban para comenzar la llamada con Tenorio. Mientras tanto, López, Fa y Vázquez esperaban en silencio con un letrero en el que ponía "castigadas" y durante la conexión han añadido el toque de comedia a la situación poniéndose un pañuelo en la boca. "Las tengo castigadas porque en los últimos minutos han dicho una serie de cosas que Manu considera que son insensateces y me ha dado una idea que es amordazarlas", ha extendido Griso la broma.

No obstante, al cantante no le ha hecho tanta gracia: "Yo no estoy aquí para amordazar a nadie ni mucho menos, pero debo de tener la libertad de elegir con quién quiero hablar y con quién no". Griso ha tenido que tranquilizarlo para continuar: "Ese derecho te asiste y además yo lo he dicho antes hay muchas personas empezando por políticos, pero también gente del mundo de la canción que quiere entrevistas solo conmigo y en muchos casos es una manera de estar tranquilos".