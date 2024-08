Por Alejandro Burrueco Marín |

La periodista Pilar Vidal compagina sus apariciones televisivas en 'Y ahora, Sonsoles' o 'Espejo público' con la prensa escrita como directora de la sección Gente' de ABC. No obstante, este pluriempleo le ha costado a Vidal el cabreo de sus compañeros de 'Espejo público' cuando ha publicado en el periódico la exclusiva de la ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra. Tanto Lorena García como Miquel Valls han expuesto la decisión de la periodista de poner por delante al diario.

'Espejo público' conecta con Pilar Vidal para aclarar el tema de su exclusiva sobre la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra

. Solo unas horas después, la periodista publica en exclusiva esto", explicaba Valls mostrando la noticia. García también estaba indignada y así se lo hizo saber al conectar con Pilar Vidal en una videollamada: "¿Por qué no nos lo cuentas a nosotros?".

Por su parte, Vidal no se ha achantado ante la actitud de sus compañeros: "¡Porque no lo sabía! Miquel, qué malo eres. Unas horas después no. Yo lo publiqué a las diez de la noche, pasé toda la tarde intentando confirmarlo porque ambos tienen un entorno bastante hermético. Confirmar esto era bastante complejo". "¿Esto no lo sabías por la mañana en 'Más Espejo'? ¿No lo sabías?", continuó insistiendo la copresentadora.

Las fuentes de Pilar Vidal

"Como el día 21 de julio los habíamos visto juntos en el concierto de Karol G, pensé que las cosas iban bien", razonaba Vidal al por qué tuvo que contrastarlo durante la tarde y, por tanto, por la mañana todavía no lo pudo confirmar. Lorena García ha continuado con su interrogatorio preguntándole por las fuentes y la periodista valenciana ha respondido que tan solo ha necesitado una: "Es muy buena fuente. Muy directa y que me explica que ella no lo está pasando bien".