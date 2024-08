Por Alejandro Burrueco Marín |

Tal y como informamos, Pilar Vidal fue escarmentada por el equipo de 'Espejo público' por dar la exclusiva de la ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra en ABC en vez de en el espacio de Antena 3, donde había acudido esa misma mañana. El rifirrafe dio lugar a multitud de rumores que decían que Vidal podría ser despedida del magacín de Atresmedia.

Pilar Vidal vuelve a 'Espejo público' tras la polémica de su exclusiva

No obstante,durante la mañana de este miércoles 7 de agosto. "¿Qué tal Pilar, cómo estás? Qué colorida, qué guapa vienes, qué alegría traes siempre", la presentaba Lorena García con más simpatía que el día anterior. Ha sido la propia Pilar Vidal quien ha hecho referencia a las habladurías: "".

Sin embargo, García no le daba más importancia a lo sucedido y ha recordado bromeando cuando Vidal les enseñó su casa durante la videollamada y destacó que tenía "los mismos taburetes que las Pombo". Por su parte, Vidal ha continuado relatando sobre su polémica: "La gente decía que me habíais echado en cara que no os lo hubiera contado aquí. He leído informaciones y no me he ido".

Pilar Vidal hace las paces con 'Espejo público'

García se ha mostrado más comprensiva tras haberlo hablado: "Luego nos lo explicaste, no somos rencorosos en este programa. Nos explicaste que habías hecho la gestión por la tarde, y fuera del horario de 'Espejo', y entendimos que no volverá a pasar, ¿verdad?". Vidal ha respondido a su pregunta con un "totalmente" y han apartado el tema para empezar a tratar los asuntos que les tocaba comentar en el programa.