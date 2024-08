Por Joan Centelles Martínez |

La última exclusiva de Anabel Pantoja ha traído mucha cola. La sobrina de Isabel Pantoja ha abierto las puertas de su nueva y millonaria casa en Gran Canaria y ha aprovechado para afrontar las críticas recibidas tras anunciar su embarazo, cargando contra los medios de comunicación. 'Espejo público' se animaba en la mañana del miércoles a responder a la sobrina de la tonadillera, lanzando dardos contra sus nuevas quejas contra todos.

Pilar Vidal en 'Espejo público'

Presentadores y colaboradores comenzaron cuestionando el titular de la portada de la revista Lecturas, en la que Anabel Pantoja confesaba: "". "Eso es verdad, pero no es la primera embarazada del mundo", respondía tajante Lorena García , a lo que Miquel Valls contestaba con una reflexión sobre la causa de esa ansiedad: "", opinaba sobre la rentabilización de su vida privada.

Beatriz Miranda estaba de acuerdo con el pensamiento de Valls y lanzaba algunos de los dardos más críticos contra Pantoja: "El victimismo de esta gente ya huele y el dinero de tu posadito también le va a llegar a tu hija. Qué pesada, ¿no? (...) Este discursito victimista no me lo creo. Está muy contenta ahí (en la portada) con su bombo (...) Está rentabilizando su embarazo, no es que la explote (a su hija). Si te molestan los comentarios, los quitas y no los leas. Pareces nueva, ¡nadie te cree, tía!".

Pilar Vidal explicaba que Anabel Pantoja nunca había gestionado bien las críticas, y rompía una lanza a favor de esta, recordando que en uno de los programas de 'Espejo Público' "se cuestionó si estaba preparada para ser mamá". "No se cuestionó, se hizo una pregunta periodística. ¿No se puede preguntar libremente?", se quejaba Valls, que expresaba que la solución a la ansiedad de Pantoja por las críticas sería "no subirse al carro de esto para luego hacerse una exclusiva, por ejemplo, enseñando la habitación de su hija".

La estrategia de Anabel Pantoja

Miranda volvía a cargar finalmente contra Pantoja y comparaba a la prensa con un "dóberman": "Es una profesional de business y tira chuletas al dóberman. Quiere dar titulares. Se ha inventado un discurso. Creo que quería quedarse embarazada. Tenía esta relación en este momento y ha sido con este chico, como podía haber sido con otro. Lo de la infidelidad, creo que ya lo compró así. Quería ser madre a cualquier precio", soltaba la colaboradora del matinal de Antena 3.