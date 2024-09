Un empresario denuncia la "manipulación" de 'Espejo público': "Simulan que doy una opinión"

Por Alejandro Burrueco Marín |

'Espejo público' trató el pasado viernes 6 de septiembre las polémicas declaraciones de Pedro Sánchez sobre los coches de lujo: "Más transporte público y menos Lamborghini". Para ello el programa recogió el testimonio de un propietario de Lamborghini: "Nos falta una voz, la de los propietarios de Lamborghini, ¿qué piensan ellos ante este señalamiento?". Sin embargo, el magacín pinchó un vídeo de un empresario y tiktoker de hacía más de un año, en vez de una entrevista actual, lo que el propio tiktoker ha señalado como "manipulación".

Antena 3 emite un vídeo recortado de hace más de un año de un tiktoker

como el que veis aquí atrás, un Huracán EVO", declaraba el también youtuber en el vídeo emitido por Antena 3. "Un consejo final es que", son las últimas declaraciones que recogía el programa.

"Antena 3 acaba de coger un vídeo mío de hace más de un año y simula que es una entrevista en directo. Sacan un vídeo mío que no tiene nada que ver", exponía el usuario en su cuenta de TikTok. "No solo simulan que estoy dando una opinión, sino que además cortan aquellas partes del vídeo donde hablo de mi enfermedad, mi fibrosis quística y trasplante pulmonar, no sea que humanicen un poco a los propietarios de estos coches", ha explicado sobre la edición que ha hecho el programa en el vídeo.

#manipulacion #tv #susanagriso #pedrosanchez ? sonido original - Antiemprendedores @antiemprendedores Antena 3, en el programa de Susana Griso, acaban de coger un video mio de hace más de un año, y con ese video simulan que me hacen una entrevista en directo dando mi opinión sobre lo que dijo pedro Sanchez de menos Lambroghinis y más transporte público #lamborghini

Las risas del equipo de 'Espejo público'

Una vez acababa el fragmento escogido por el magacín, Susanna Griso y el resto de colaboradores se rieron de las declaraciones del chico. "Ahí va el consejo... Hombre, quien no tenga un Lamborghini... Igual yo estaría menos amargado si no tuviese problemas para pagar la hipoteca", ironizaba Griso sobre el final del vídeo. Por su parte, el tiktoker ha revelado que no le pidieron permiso para usar su imagen y ha rescatado las partes que habían recortado de su discurso, sobre todo en las que habla sobre su enfermedad.