'Espejo público' estrena temporada con cambios en imagen, plató y con entrevista a Pablo Casado

'Espejo público' ha estrenado este martes 1 de septiembre su decimoquinta temporada. El espacio conducido por Susanna Griso ha iniciado nueva etapa y lo ha hecho con algunos cambios en cuanto a imagen y diseño gráfico, con novedades en plató y con una entrevista a Pablo Casado, el líder del Partido Popular, para analizar la crisis del coronavirus que azota a nuestro país y la negociación de su partido con Pedro Sánchez y su equipo respecto a los presupuestos del nuevo año.

Nueva temporada 'Espejo público'

La nueva imagen de 'Espejo público'

Por un lado, el programa ha estrenado logotipo, rediseñando el anterior y ha introducido el color fucsia en los grafismos, que se ha unido al azul y amarillo que el espacio ya utilizó en su etapa anterior. Cabe destacar que no se ha producido un cambio demasiado profundo en cuanto al estilo de línea gráfica se refiere; los responsables del espacio han optado por retocar ligeramente los utilizados la temporada anterior sin querer hacer una renovación integral como otros años sí ha sucedido.

Retoques en plató

En cuanto al plató, esta vez 'Espejo público' ha abandonado el estudio de informativos que se utilizaba en el primer tramo del espacio la temporada anterior y ha realizado esta sección desde la zona central del plató incorporando una nueva mesa que minutos después ha sido sustituida por otra más amplia para el resto de secciones que necesitaban espacio para más colaboradores. Paralelamente el espacio cuenta con un pequeño set para 'Un café con Susanna', otro con un pantallón en el que se amplía información de algunos de los temas tratados o se avanzan contenidos que se verán después y se conecta con redacción para verificar algunos de los bulos más extendidos en internet. En definitiva, el programa ha optado también por una línea continuista en su decorado.

Nuevo set para la sección política de 'Espejo público'

Así ha sido la entrevista a Pablo Casado

En cuanto a los contenidos del estreno de la nueva etapa, la entrevista a Pablo Casado ha sido sin duda el plato fuerte de los mismos. Este no ha dudado en cargar contra Sánchez y los suyos, acusándoles de cobardes en cuanto a la gestión de la crisis se refiere. "No quiere liderar, se parapetan las comunidades autónomas y encima echa la culpa a los españoles", ha sentenciado al respecto, antes de poner sobre la mesa la relación que PSOE y Podemos tienen su gobierno de coalición, que parece de todos menos idílica, según él.

"Podemos no apoya al Gobierno en Educación por ejemplo (...) hay una pugna", ha dicho al respecto, preguntándose que cómo es posible que Sánchez pida unidad si, según él, no le tiene en su equipo. Y es que en una reunión con las empresas que forman parte del Ibex 35, Sánchez recordó que es el momento de estar unidos ante una de las peores crisis que los españoles han tenido que vivir hasta ahora. Por ello, Casado se muestra dispuesto a escuchar al presidente...pero solo "cuando tengan algo que decirnos".

Pablo Casado y Susanna Griso

Zasca de Casado a Cayetana Álvarez de Toledo

Por otro lado, el líder del Partido Popular no ha dudado en defender a Isabel Díaz Ayuso de las críticas del presidente a la gestión de la crisis en la Comunidad de Madrid. "Sánchez dice que el virus no entiende de colores (...) pero sí de límites entre autonomías y provincias", le ha recriminado al presidente Casado, antes de pronunciarse al respecto del cese de Cayetana Álvarez de Toledo. Este ha defendido "que siempre ha ejercido su libertad, como la ejerce usted sin necesidad de hacer según que tipo de valoración que vaya en contra de la estrategia de su grupo de comunicación" y ha afirmado que "no voy a dedicar ni un minuto a hablar de cuestiones privadas con la que está cayendo".