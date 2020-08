Críticas a 'Espejo Público' por dar una sección a Fran Rivera: "Al menos mientras está en la tele no tortura"

El martes 1 de septiembre 'Espejo público' estrena una nueva temporada que ya ha adelantado todas las novedades, tanto se secciones como de colaboradores. Susanna Griso volverá a ponerse al frente del magacín que incorpora a Lorena García (su sustituta en verano) como copresentadora. Con ellas estará Óscar Castellanos, Patricia Escalona y un gran número de participantes que estarán en la mesa de '+ Espejo'.

'La cadena de solidaridad' llega al programa de Antena 3 con Diego Revuelta, pero entre los todos los cambios, el que más ha llamado la atención es que 'Fran Rivera' tendrá sección propia en la que entreviste a rostros conocidos en un tono distendido. El colaborador que ya participaba en el formato, contará ahora con su propio apartado que llevará por nombre "Rivera y amigos".

Al conocerse esta novedad, muchos espectadores del programa han lamentado que Rivera vaya a tener un peso importante dentro del formato. Percebes y Grelos es una de las que ha reaccionado a este fichaje siendo muy irónica: "Bien hecho. La homofobia y el machismo no tenían suficiente voz en los medios". Otros, también han tirado del humor crítico, destacando "al menos mientras está en la tele no está torturando ni asesinando" o que "mientras gente como Fran Rivera vaya a la TV, Miguel Bosé seguirá siendo un referente".

Una de las críticas más leídas en las redes sociales a este fichaje es sobre el intrusismo laboral. "Es un tremendo NO. ¿En serio fichan al torero habiendo periodistas de nivel buscando un buen curro?", se pregunta uno mientras que otros lamentan estar "sudando para sacarte la carrera y el máster, por no hablar de los sueldos si consigues un trabajo" y él tiene "su sección bien pagadita".

Bien hecho. La homofobia y el machismo no tenían suficiente voz en los medios. ???????????????????????????????????? https://t.co/X6O67L1uzt

Fran Rivera entrevistador con su sección bien pagadita... y tú sudando para sacarte la carrera y el máster, por no hablar de los sueldos si consigues un trabajo... ¡joder, que no es ni buen comunicador!

A veces (muchas) me da vergüenza pertenecer a este sector #periodismo?