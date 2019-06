Esperanza Aguirre confirma su fracaso al buscar pareja a Martínez-Almeida: "No ha habido manera"

Aunque ya está retirada del mundo de la política institucional, a Esperanza Aguirre nunca le faltan cosas que decir. Ante el panorama político convulso debido a los pactos postelectorales en Madrid, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, 'laSexta noche' ha contactado con la que fue la Presidenta del PP en la Comunidad para hablar sobre las posibilidades de sus candidatos, e incluso de otros asuntos sobre ellos.

José Luis Martínez-Almeida y Esperanza Aguirre, compañeros en el Partido Popular

Durante la entrevista, Iñaki López sacó a colación la entrevista de El Mundo en la que José Luis Martínez-Almeida dio un ya famoso titular: "Están deseando casarme pero no hay manera". Se refería a los intentos de Begoña Villacís, de Ciudadanos; y de la propia Esperanza Aguirre, por buscarle una pareja al más que probable alcalde de Madrid.

La expresidenta de la Comunidad ha afirmado que, efectivamente, ha hecho de Celestina para su compañero de partido, pero reconoció haber fallado: "Hace mucho tiempo, pero he fracasado, fíjese". Y no será porque la condesa no lo ha intentado con candidatas de altura: "Le presenté a una sobrina de Tiger Woods que era guapísima, que quería conocer Madrid. Pero nada, no ha habido manera".

De Presidenta a Presidenta

Durante la entrevista, también salió a relucir otro titular mediático dado por una candidata del PP, en este caso Isabel Díaz Ayuso, cuando tuvo un patinazo al no saber concretar una de sus medidas, por la que pretendía considerar a concebidos no nacidos como miembros de la familia. "No ha metido ninguna pata", afirmaba Esperanza Aguirre sobre la posible nueva Presidenta de la Comunidad de Madrid en referencia al tiempo en que estaba bajo su mando, y restaba importancia a las polémicas declaraciones: "Es como yo cuando dije que no conocía a Santiago Segura, como si hubiera dicho que no conocía a Cervantes".