Estefanía Molina, acorralada en 'El programa de Ana Rosa': Inda, Bustos y Caño se mofan de la politóloga

Por Almudena M. Lizana |

Tras la intensa jornada democrática del 23 de julio de 2023, es momento de analizar los resultados de las elecciones generales. En 'El programa de Ana Rosa', la periodista Ana Rosa Quintana ha contado con Jorge Bustos, Eduardo Inda, Antonio Caño y Estefanía Molina para la primera mesa de debate, donde se han vivido momentos muy incómodos para esta última.

'El programa de Ana Rosa'

La politóloga catalana, que ha realizado un análisis señalando que ", al ceder los indultos y no dar un referéndum a ERC", tal y como escribe ella misma en su cuenta de Twitter, ha tenido que lidiar con, quienes no dejaban que la periodista terminase sus intervenciones, echándole incluso en cara que no estaba hablando con rigor.

Además de interrumpir a Molina, Bustos, Inda y Caño se mofaban de ella al indicar que un problema como el del cercanías en Cataluña podría ser también algo muy importante en las negociaciones. "Parece una cosa pequeña, una chorrada, pero a Cataluña tampoco le funciona el cercanías y está muy quemado. Reíros lo que queráis, también os reíais de los indultos y Pedro Sánchez ha arrasado", se defendía Molina, ante las burlas de sus compañeros.

Estefanía Molina nunca se posicionó tanto del lado progresista hasta que se dió cuenta de la falta de escrúpulos que hay entre periodistas y tertulianos de derechas



Ver defender así al bloque progresista a una persona tan formada y con tanta capacidad analítica es un lujo https://t.co/mCPUbGst9p — ProtheanTom ???????? ? (@ProtheanTom) July 24, 2023

Estefania Molina en medio de ese circo de fascistas intenta poner luz a los resultados de las elecciones, pero sus compañeros ni explican ni dejan explicar — West (@liquidogaseoso) July 24, 2023

Veo como 3 tertulianos hombres de derechas le faltan al respeto repetidamente a la periodista Estefanía Molina @EstefMolina_ minusvalorándola de forma elitista y machista.Ana Rosa Quintana,la feminista,no dice ni mu. No han entendido nada de lo q hemos votado los españoles #AR24J pic.twitter.com/wKCoYEyVt6 — Ángel Varela Pena (@angelvarelapena) July 24, 2023

@elprogramadear en el debate de esta mañana, tienen una buena analista como es Estefanía Molina y no es agradable verla rodeada de personas que la ningunean y la tratan con desprecio. Alguien sobra. — Cat Hab (@Tumpu36) July 24, 2023

Estefanía Molina ¿Te vale la pena estar ahí,en esa mesa, en donde te tratan como a una niña q ni sabe dónde está,ni lo q dice? ¿Te vale la pena? — Laura Berner Marco (@BernerLaura) July 24, 2023

El aguante de @EstefMolina_ es para ponerle un monumento . Y por cierto, está gente no sabe ni quiere saber que los problemas de Catalunya no solo es el independentismo, es quedarse atrapado en cercanías un día si y otro también , las infraestructuras que no son dignas de un país... pic.twitter.com/nGmruA3qtN — TVMASPI (@sebas_maspons) July 24, 2023

Ojo a la tertulia más plural de la TV, con Jorge Bustos, Eduardo Inda, Antonio Caño y la politóloga Estefanía Molina, qué vergüenza das Ana Rosa, qué mala eres, qué reventada!! Pronto tendrás más tiempo para seguir extorsionando a jueces y hacerle el favor a tu maridito pic.twitter.com/1Px0AJxURP — Vayacuadro (@Vayacuadro1) July 24, 2023

En el infame programa de AR está Estefania Molina en medio de una jauria de lobos que no permiten que tenga juicio propio porque va en contra del resto. Me da que esta tertuliana va a durar poco en el programa. — Alberto Rodriguez (@puxastures) July 24, 2023

Si mis compañeros de trabajo me trataran como están tratando a Estefanía Molina, ya no serían mis compañeros de trabajo. Y AR lo permite. Qué vergüenza y qué paciencia. A pesar de ella, cambio de canal. https://t.co/Omhn4kuvDf — nerx (@nerx) July 24, 2023

honestamente un aplauso a estefania molina por tener q aguantar a ana rosa y a los casposos q hay en la mesa a la pobre no la dejan de atacar — ? (@missjennerss) July 24, 2023

Ver Ana Rosa por las risas y acabar empatizando con Estefania de Molina por el bullying que le hacen el resto de energumenos. — aleatorio (@al3ator10) July 24, 2023

Tertulia del programa de Ana Rosa Quintana: Antonio Caño, Jorge Bustos , Eduardo Inda y Estefanía Molina. 3 señoros discutiendo sobre la nada mientras impiden a Estefania Molina hablar.

El machismo personificado en una tertulia política repleta de cloaqueros. — Carlos Delgado (@charlydelgado99) July 24, 2023

¿Y la pluralidad?

Además de criticar la forma en la que se ha tratado a Estefanía Molina durante 'El programa de Ana Rosa', muchas otras personas han señalado también la falta de pluralidad en la mesa. "Estefanía Molina en medio de una jauría de lobos que no permiten que tenga juicio propio porque va en contra del resto", escribía un usuario de Twitter, indignado con la situación. "Ojo a la tertulia más plural de la televisión", ironizaba otro.