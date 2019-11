Ester Expósito responde con sinceridad a las polémicas de Álvaro Ojeda y César Vicente

Sin esperárselo, la actriz Ester Expósito ha estado en el centro de todas las miradas esta semana y además por partida doble. Todo comenzó en la gala de LOS40 Music Awards del 8 de noviembre cuando tuvo que entregar unos premios junto a César Vicente y este apareció, según ha reconocido, con "tres vinos", pero en un bochornoso estado. Días después se viralizó una entrevista de Álvaro Ojeda a la actriz en la que le hablaba de su escote, el cual no era, según las palabreas de este, "de princesa Disney, que los príncipes se pondrían palote".

Ester Expósito y su entrevista con Álvaro Ojeda

En ambas situaciones, la actriz supo mantener la compostura, dar una lección de saber estar y afrontar estos momentos con educación y una sonrisa. Sin embargo, ha roto su silencio para hablar de estas dos polémicas y contar qué opina realmente al respecto. Sobre Ojeda, lo tiene claro: "No quiero darle ni un minuto de protagonismo. Cada uno se retrata... y él está más que retratado", ha declarado en YourWayMagazine.

Pero además, aprovechó para sentenciar su postura: "Creo que está claro lo que pienso, la cara que puse cuando dijo eso. Es absurdo y espero que no se repita una situación como esa. Para ayudar a eso creo que no deberían dejar que personas así estuvieran en photocalls porque no hay que darle la oportunidad ni de que abran la boca".

Respecto al caso de César Vicente: "Una tontería"

Ester Expósito y el momento junto a César Vicente en LOS40 Music Awards

Su opinión sobre lo ocurrido en LOS40 Music Awards es completamente distinta, ya que, aunque supuso un mal trago para la actriz, cree que no fue para tanto. "Fue una tontería y no pasa nada. A todos nos puede jugar una mala pasada los nervios", añadiendo aun así que "fue una situación inesperada pero no supuso ningún problema ni es para tanto".

La actriz reiteró no querer seguir dándole coba a este asunto: No quiero que sea un tema del que se hable mucho más porque enseguida nadie se acordará y cuando nos acordemos nos reiremos". Antes de acabar con sus declaraciones, Expósito dijo, con una sonrisa y muy sinceramente: "No quiero darle más importancia porque para mí no la tuvo".