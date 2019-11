César Vicente estalla ante las críticas por su estado: "Me tomé tres vinos pero nada de droga"

El nombre de César Vicente ha sonado sin parar desde la celebración de la gala de Los40 Music Awards y no precisamente por ganar un premio o sorprender con una actuación musical al estilo Lola Índigo. El actor de 'La otra mirada' destacó por su extraña actitud cuando presentó, junto con Ester Expósito, dos de los galardones. Su intervención causó un gran revuelo en redes sociales y el actor ha querido aclarar lo ocurrido en su cuenta de Instagram: "No tenéis ni idea de mí, de lo que tomé o dejé de tomar. Os estáis pasando un cojín [cojón] y medio".

César Vicente junto con Ester Expósito en Los40 Music Awards

"Estaba nerviosísimo y me tomé tres vinos, no lo niego, pero me parece de coña que la peña me tache de drogadicto", explica el actor de "Dolor y gloria". "Entiendo que mi comportamiento fue raro, pero ante todo lo que primaban ahí eran los nervios. Ni droga ni nada por el estilo", añade. Para acabar destacando el gran daño que ha generado esta polémica: "Os doy las gracias por aportar vuestro granito de arena a joderme el fin de semana y, sobre todo, a jodérselo a la gente que me quiere".

César Vicente en su Instagram

Más allá del comunicado del actor, el programa de Movistar+ 'Las que faltaban' ha aportado más información a lo ocurrido. La reportera y humorista Susi Caramelo acudió a la alfombra roja de los Los40 Music Awards para cubrir el evento y aprovechó para retar a César Vicente a someterse al test de alcoholemia. "Venga, venga que esto va a explotar", avisó el intérprete antes de soplar en el aparato. Para sorpresa de la reportera, el chico Almodóvar dio un 66. Para justificarse, el joven actor argumentó que todo era culpa del tequila.

Los primeros pasos de César Vicente

El actor César Vicente se encuentra dando sus primeros pasos en la industria audiovisual española. Su debut se produjo a principios de 2019 en el largometraje "Dolor y gloria", dirigido por Pedro Almodóvar, donde interpretó a Eduardo y sorprendió con un comentado desnudo integral. Tras este proyecto, saltó a la televisión con la segunda temporada de 'La otra mirada' y, próximamente, lo veremos en 'Hernán. El hombre'.