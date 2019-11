La surrealista actitud de César Vicente en LOS40 Music Awards para desesperación de Ester Expósito

La tarde del 7 de noviembre se celebraron Los40 Music Awards, unos de los premios musicales más importantes a nivel nacional y que contaron con multitud de artistas, tanto patrios como internacionales. Cantantes como Rosalía o los Jonas Brothers fueron algunos de los protagonistas de una gala a la que también acudieron actores como César Vicente, que, como se pudo ver, se lo pasó bastante bien.

César Vicente y Ester Expósito en Los40 Music Awards

El actor de "Dolor y Gloria" y 'La otra mirada' presentó dos premios junto a Ester Expósito, de 'Élite'. César Vicente se subió al escenario en un estado que no parecía el propicio para que las cosas salieran bien, obligando a Expósito a intentar mantener la compostura por los dos. El actor, que comenzó pidiendo saludos a "los que vengan de after", además de saltarse el texto que tenían preparado, o no seguir a Ester Expósito, llegó a leer el guion que pertenecía al premio siguiente.

Dada la actitud excesivamente desinhibida de César Vicente, Expósito tuvo que guiar a su compañero en las presentaciones, intentando corregirle discretamente, sin mucho éxito. Y tuvo que hacerlo tanto cuando entregaron el premio a la Canción del Año a Beret, como cuando tocó presentar el premio a la Gira del Año, que ganó Manuel Carrasco. Y, aunque al actor parecía estar pasándoselo en grande, terminó despertando los abucheos del público que asistió a la gala.

Las reacciones

Más allá de los abucheos que el actor recibió por parte del público, su estado tampoco pasó desapercibido a los internatutas. Twitter pronto se llenó de mensajes tan variados que iban desde los que preguntaban quién era el actor, como aquellos que mostraban su disconformidad por haberle dejado salir así a presentar (y poner en un apuro a Expósito). Pero, como siempre, también despertó la imaginación de multitud de twitteros a la hora de hacer chistes.

Esther Expósito al ver por la calle a César Vicente #LOS40MusicAwards pic.twitter.com/Eh9fr0NI1u — -all loaded- #TeamShield (@Shin_Bernkastel) November 8, 2019

Ester Exposito cada vez que habla Cesar Vicente. #LOS40MusicAwards pic.twitter.com/2FvWm7FJZx — WONDER ARAN???????????????????????????? (@tzantzi) November 8, 2019

Pues a mi la imagen de César Vicente así me da entre pena y vergüenza ajena. No sé, llamadme rancio pero no lo veo #LOS40MusicAwards pic.twitter.com/CQC3vYiiDh — Alexsinos (@alexsinos) November 8, 2019

Cesar Vicente explicando su aparición en #LOS40MusicAwards a sus amigos pic.twitter.com/jk6yJoXNR8 — Las Pakis ???? (@LasPakis) November 8, 2019

Ester Expósito a César Vicente a partir de hoy:#LOS40MusicAwardspic.twitter.com/YSxDwzA7Li — Medina (@juanangelmj) November 8, 2019

ester expósito en el backstage con los javis y cesar vicente #LOS40MusicAwards pic.twitter.com/pMQogIT23D — lucía (@virginiaftmapi) November 8, 2019

Ester Expósito viendo como Cesar Vicente montaba el show#LOS40MusicAwards pic.twitter.com/40TaeQxzYy — enara ? (@Enarazzz) November 9, 2019