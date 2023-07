Por Alejandro Rodera |

HBO Max no contará con un agosto tan espléndido como el del año pasado, que estuvo marcado por el vuelo de 'La Casa del Dragón', pero intentará aportar diversos contenidos para que los suscriptores no se distraigan. Después del desenlace de 'The Idol' y con 'Los Gemstone' a punto de ponerle el lazo a su tercera temporada, el siguiente original de HBO en desembarcar será 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers', que recorrerá el lapso entre 1980 y 1984, durante el cual el equipo californiano intentó explotar sus recursos hasta reencontrarse con sus mayores rivales.

'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers'

El drama deportivo será el cabeza de cartel del octavo mes del año, aunque en las semanas venideras regresarán otras propuestas a tener en cuenta. Por ejemplo,, que buscan alcanzar la fama como raperas para escapar de sus precarias vidas. Asimismo,y los hermanos James y Oliver Phelps, que dieron vida a los gemelos Phelps en las adaptaciones cinematográficas de "Harry Potter", volverán a explorar el mundo en

Si saltamos a propuestas más experimentales, 'A través del armario' es una ficción brasileña que bebe directamente de los dramas coreanos al mostrar a una adolescente que, debido a sus orígenes asiáticos, se enfrenta a numerosos prejuicios, entre los cuales se encuentra que la gente dé por hecho que es fan del k-pop. En cambio, Carol odia ese género y su sueño es ser bailarina de ballet, pero todo cambia cuando su armario se convierte en un portal que la traslada a la habitación de un famoso cantante de k-pop.

Estrenos de series

- 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' (Temporada 2 - 7/8)

- 'Fantastic Friends' (Temporada 2 - 9/8)

- 'Kung Fu' (Temporada 3 - 10/8)

- 'Rap Sh!t' (Temporada 2 - 10/8)

- 'Telemarketers' (Estreno - 14/8)

- 'A través del armario' (Estreno - 17/8)

- 'La torre' (Temporada 2 - 20/8)

- 'Te quiero y me duele' (Estreno - 24/8)

Estrenos de películas

- "Cuestión de justicia" (4/8)

- "Ghost Ship (Barco fantasma)" (11/8)

- "La reina de los condenados" (11/8)

- "Operación Dragón" (18/8)

- "Las niñas" (25/8)